متمردو تيغراي: القادم «أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم سلطات المتمردين في تيغراي الأحد، غداة بيان مشترك مع السلطات الفدرالية الإثيوبية بشأن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، أن «ما ينتظرنا... أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه حتى الآن».

وأبرم اتفاق سلام بعد عامين من النزاع في 2 نوفمبر في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ينص خصوصا على نزع سلاح قوات المتمردين وعودة السلطة الفدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات، وفق «فرانس برس».

إعلان مشترك فى العاصمة الكينية

وأصدر طرفا النزاع إعلانا مشتركا فى العاصمة الكينية نيروبي السبت حول تسهيل «وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها». كما تنص الوثيقة التي تدخل «حيز التنفيذ بأثر فوري» على «ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني».

وقال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا «لقد انتهينا من مداولاتنا ومفاوضاتنا الطويلة حول مسار سلمي لإنهاء الحرب في تيغراي». وأضاف في تغريدة إن «ما ينتظرنا وكيف نتعامل معه هو أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه حتى الآن».

نزع سلاح قوات المتمردين

وينص الاتفاق المبرم في بريتوريا على نزع سلاح قوات المتمردين. واتفق الطرفان السبت على أن «نزع السلاح الثقيل سيجري بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية»، في إشارة إلى قوات إريتريا الحدودية مع تيغراي والتي تدعم الجيش الإثيوبي في المنطقة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم المتحدر من تيغراي والمسؤول الكبير السابق في الحزب الذي انبثقت منه سلطات المتمردين، «نرحب بالاتفاق... للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق إلى تيغراي والمناطق المجاورة»، مؤكدا أن «الناس بحاجة ماسة إلى المساعدة الصحية».

وصرح ناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف «لدينا بالفعل فرق في تيغراي (والمناطق المجاورة) في عفر وأمهرة، ونحن نستعد لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية».

أوضاع قريبة من المجاعة

تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا معزولة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود. كما انقطع النقل البري والجوي للمساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل منذ استئناف القتال في 24 أغسطس بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.

بدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش الفدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في الإقليم.

استعادة السيطرة على معظم المنطقة

وهُزمت قوات تيغري المتمردة في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد العام 2021 امتد إلى أمهرة وعفر وشهد اقترابها من أديس أبابا. ثم تراجع المتمردون نحو تيغراي.

ولا تعرف بعد حصيلة النزاع الذي شهد انتهاكات كثيرة جرت إلى حد كبير في غياب تغطية المراقبين، لكن «مجموعة الأزمات الدولية» و«منظمة العفو الدولية» وصفتاه بأنه «من الأكثر دموية في العالم».

وأكدت «منظمة العفو الدولية» في 26 أكتوبر وقوع جرائم ضد الإنسانية «ارتكبها جميع الأطراف» في تيغراي مع «إفلات تام من العقاب»، ولم تستبعد حدوث «إبادة جماعية». كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعا قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.