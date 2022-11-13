Atwasat

متمردو تيغراي: القادم «أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 06:20 مساء
متمردو تيغراي: القادم «أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه»
ضحايا للنزاع في تيغراي بمستشفى غندار. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الناطق باسم سلطات المتمردين في تيغراي الأحد، غداة بيان مشترك مع السلطات الفدرالية الإثيوبية بشأن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، أن «ما ينتظرنا... أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه حتى الآن».

وأبرم اتفاق سلام بعد عامين من النزاع في 2 نوفمبر في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ينص خصوصا على نزع سلاح قوات المتمردين وعودة السلطة الفدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات، وفق «فرانس برس».

إعلان مشترك فى العاصمة الكينية
وأصدر طرفا النزاع إعلانا مشتركا فى العاصمة الكينية نيروبي السبت حول تسهيل «وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها». كما تنص الوثيقة التي تدخل «حيز التنفيذ بأثر فوري» على «ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني».

وقال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا «لقد انتهينا من مداولاتنا ومفاوضاتنا الطويلة حول مسار سلمي لإنهاء الحرب في تيغراي».  وأضاف في تغريدة إن «ما ينتظرنا وكيف نتعامل معه هو أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه حتى الآن».

نزع سلاح قوات المتمردين
وينص الاتفاق المبرم في بريتوريا على نزع سلاح قوات المتمردين. واتفق الطرفان السبت على أن «نزع السلاح الثقيل سيجري بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية»، في إشارة إلى قوات إريتريا الحدودية مع تيغراي والتي تدعم الجيش الإثيوبي في المنطقة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم المتحدر من تيغراي والمسؤول الكبير السابق في الحزب الذي انبثقت منه سلطات المتمردين، «نرحب بالاتفاق... للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق إلى تيغراي والمناطق المجاورة»، مؤكدا أن «الناس بحاجة ماسة إلى المساعدة الصحية».

وصرح ناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف «لدينا بالفعل فرق في تيغراي (والمناطق المجاورة) في عفر وأمهرة، ونحن نستعد لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية».

أوضاع قريبة من المجاعة
تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا معزولة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود. كما انقطع النقل البري والجوي للمساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل منذ استئناف القتال في 24 أغسطس بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.

بدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش الفدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في الإقليم.

استعادة السيطرة على معظم المنطقة
وهُزمت قوات تيغري المتمردة في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد العام 2021 امتد إلى أمهرة وعفر وشهد اقترابها من أديس أبابا. ثم تراجع المتمردون نحو تيغراي.

ولا تعرف بعد حصيلة النزاع الذي شهد انتهاكات كثيرة جرت إلى حد كبير في غياب تغطية المراقبين، لكن «مجموعة الأزمات الدولية» و«منظمة العفو الدولية» وصفتاه بأنه «من الأكثر دموية في العالم».

وأكدت «منظمة العفو الدولية» في 26 أكتوبر وقوع جرائم ضد الإنسانية «ارتكبها جميع الأطراف» في تيغراي مع «إفلات تام من العقاب»، ولم تستبعد حدوث «إبادة جماعية». كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعا قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)

تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها

كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يأمل بإيجاد مجالات للتعاون مع الرئيس الصيني
بايدن يأمل بإيجاد مجالات للتعاون مع الرئيس الصيني
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
هولندا تصدر أحكامها على المتهمين بإسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا الخميس
هولندا تصدر أحكامها على المتهمين بإسقاط طائرة ماليزية فوق ...
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
محافظ إسطنبول: أربعة قتلى و38 جريحا في انفجار شارع الاستقلال
محافظ إسطنبول: أربعة قتلى و38 جريحا في انفجار شارع الاستقلال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
المزيد
القضاء الإيراني يقضي بإعدام شخص لضلوعه في «شغب» على خلفية الاحتجاجات
القضاء الإيراني يقضي بإعدام شخص لضلوعه في «شغب» على خلفية ......
متمردو تيغراي: القادم «أكثر أهمية بكثير من المسار الذي قطعناه»
متمردو تيغراي: القادم «أكثر أهمية بكثير من المسار الذي ......
أردوغان يعلن مقتل ستة وإصابة 53 شخصا في انفجار اسطنبول ويعتبره «هجوما دنيئا»
أردوغان يعلن مقتل ستة وإصابة 53 شخصا في انفجار اسطنبول ......
محافظ إسطنبول: أربعة قتلى و38 جريحا في انفجار شارع الاستقلال
محافظ إسطنبول: أربعة قتلى و38 جريحا في انفجار شارع الاستقلال...
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل بالي للمشاركة في قمة مجموعة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط