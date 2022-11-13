الرئيس الأميركي جو بايدن يصل بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تجمع قادة أكبر قوى اقتصادية في العالم.

ويسبق مشاركة بايدن في القمة، لقاء يعقده الإثنين مع نظيره الصيني شي جينبينغ ولقاءات ثنائية أخرى، وفق «فرانس برس».

إيجاد مجالات للتعاون مع نظيره الصيني

ويأمل الرئيس الأميركي بإيجاد مجالات للتعاون مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال محادثاتهما، الإثنين، بشأن العلاقة المتوترة بين بلديهما، حسبما أفاد مستشار لبايدن.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك ساليفان، خلال حديث مع صحفيين على متن طائرة إير فورس وان، الأحد، إن بايدن يأمل بـ«الخروج من هذا الاجتماع مع مجالات يمكن للدولتين والرئيسين وفريقيهما العمل فيها بتعاون بشأن قضايا جوهرية».

- الرئيس الأميركي: سنحدد خطوطا حمراء مع الصين

- بايدن يأمل بإيجاد مجالات للتعاون مع الرئيس الصيني

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أنه سيسعى إلى تحديد «الخطوط الحمراء» في العلاقات مع بكين خلال محادثات سيجريها مع نظيره الصيني شي جينبينغ، مشيرًا إلى أن النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية وضعه في موقع أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني، الإثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وتوقع بايدن أن تكون المحادثات مع شي صريحة.

وسيلتقي بايدن نظيره الصيني مدفوعًا بنجاح الديمقراطيين في منع الجمهوريين من تحقيق «مد أحمر»، بعدما ضمن شي ولاية تاريخية ثالثة على رأس الصين، بعد انتخابه مجددًا أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني.

بايدن: أعرف شي جينبينغ وهو يعرفني

وقال الرئيس الأميركي: «أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني، لدينا القليل جدًا من سوء الفهم، علينا فقط تحديد ما هي الخطوط الحُمر»، مضيفًا أنهما دائمًا ما كانا يُجريان «محادثات صريحة»، حيث العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة على خلفية واسعة من القضايا تتراوح بين التجارة وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، ووضعية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما، لكن الإثنين سيتقابلان وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ تسلم بايدن منصب الرئاسة.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن بايدن سيحض الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية التي أجرت عددًا قياسيًا من تجارب إطلاق الصواريخ، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها، وبالنسبة للمحادثات مع شي، شدد بايدن على أن انتخابات منتصف الولاية وضعته في «موقف أقوى».