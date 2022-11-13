الرئيس الأميركي: سنحدد خطوطا حمراء مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أنه سيسعى إلى تحديد «الخطوط الحمراء» في العلاقات مع بكين خلال محادثات سيجريها مع نظيره الصيني شي جينبينغ، مشيرًا إلى أن النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية وضعه في موقع أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني، الإثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وتوقع بايدن أن تكون المحادثات مع شي صريحة.

وسيلتقي بايدن نظيره الصيني مدفوعًا بنجاح الديمقراطيين في منع الجمهوريين من تحقيق «مد أحمر»، بعدما ضمن شي ولاية تاريخية ثالثة على رأس الصين، بعد انتخابه مجددًا أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني.

بايدن: أعرف شي جينبينغ وهو يعرفني

وقال الرئيس الأميركي: «أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني، لدينا القليل جدًا من سوء الفهم، علينا فقط تحديد ما هي الخطوط الحُمر»، مضيفًا أنهما دائمًا ما كانا يُجريان «محادثات صريحة»، حيث العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة على خلفية واسعة من القضايا تتراوح بين التجارة وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، ووضعية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما، لكن الاثنين سيتقابلان وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ تسلم بايدن منصب الرئاسة.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن بايدن سيحض الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية التي أجرت عددًا قياسيًا من تجارب إطلاق الصواريخ، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها، وبالنسبة للمحادثات مع شي، شدد بايدن على أن انتخابات منتصف الولاية وضعته في «موقف أقوى».

واليوم الأحد، يلتقي بايدن نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للبحث في سبل التصدي للتهديد الذي يطرحه البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية، حيث تُعد الصين أبرز حليف لبيونغ يانغ، وقال مسؤولون أميركيون إن بايدن سيحذّر شي من أن إطلاق مزيد من الصواريخ وتصاعد التوتر النووي من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، وهو ما تعارضه بكين بشدة.

نظام كيم جونغ أون عزز تجاربه الصاروخية

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك ساليفان في تصريح لصحفيين: إن «كوريا الشمالية لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وحدها ولا (لكوريا الجنوبية) واليابان فحسب، بل للسلام والاستقرار في كل أنحاء المنطقة»، حيث مؤخرًا عزز نظام كيم جونغ أون تجاربه الصاروخية، ردًا على مناورات جوية «أميركية - كورية جنوبية» واسعة النطاق اعتبرها الشمال «عدائية واستفزازية»، وشملت التجارب إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، ومقذوف آخر قصير المدى، عبر المنطقة الفاصلة البحرية سقط في المياه الإقليمية الجنوبية، في سابقة لم تحدث منذ تم التوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية في الحرب الكورية في العام 1953.

وتوجه بايدن إلى بنوم بنه قادمًا من مؤتمر المناخ كوب 27 في إطار جهود تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في مواجهة الصين في جنوب شرق آسيا، والذي آخذ في التمدد تجاريًا ودبلوماسيًا وعسكريًا في منطقة تعتبرها بكين فناءها الخلفي الاستراتيجي، وخلال محادثات أجراها مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجه الرئيس الأميركي انتقادات مبطنة للصين، وتوسط الزعيم الكمبودي هون بين بايدن ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ خلال عشاء أقيم ليل، السبت، على شرف القادة المشاركين في القمة.