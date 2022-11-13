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البيت الأبيض: الرئيس بايدن قبِل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 09:46 صباحا
البيت الأبيض: الرئيس بايدن قبِل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود
مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركي كريستوفر ماغنوس. (الإنترنت).
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أعلن البيت الأبيض مقر الرئاسة الأميركية في بيان، أن الرئيس جو بايدن، قَبِل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركي كريستوفر ماغنوس، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية. 

يأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأميركية، أن ماغنوس طُلب منه الاستقالة أو إقالته، في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية المكسيكية. 

ورشح الرئيس بايدن، ماغنوس (62 عامًا)، لهذا المنصب في العام 2021، ووصفه البيت الأبيض بأنه «مُصلح يركز على ترسيخ ثقة المجتمع في إنفاذ القانون ومحاسبة الضباط».

وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يهدفون إلى إنشاء نظام هجرة أكثر تنظيمًا وإنسانية، لكنهم يواجهون صعوبة في معالجة التحديات العملية والسياسية في العدد الكبير من المعابر، ويقول خبراء الهجرة إن الفقر والعنف وانعدام الأمن الغذائي عوامل تدفع المهاجرين إلى النزوح من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وارتفع عدد المهاجرين المعتقلين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مستويات قياسية، في عهد بايدن الديمقراطي الذي تولى السلطة في العام 2021، ما زاد من هجمات الجمهوريين الذين يقولون إن سياساته متساهلة للغاية.

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