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الشرطة الأوكرانية تزيل الألغام من خيرسون وتوثق «جرائم» روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 09:14 مساء
الشرطة الأوكرانية تزيل الألغام من خيرسون وتوثق «جرائم» روسيا
امرأة تحمل لافتة كتب عليها "11/11/2022 خيرسون - أوكرانيا" خلال تجمع حاشد في ساحة ميدان في كييف للاحتفال باستعادة مدينة خيرسون. (أ ف ب)
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انكبت الشرطة الأوكرانية السبت على إزالة الألغام من خيرسون غداة استعادتها وتوثيق «الجرائم» المنسوبة إلى روسيا في المدينة الكبيرة بجنوب البلاد التي تشكل خسارتها انتكاسة كبيرة للكرملين.

واعتبرت كييف أن الغرب يسير نحو تحقيق «انتصار مشترك» بعد استعادة خيرسون؛ حيث تردد النشيد الوطني الأوكراني مجددا بعد انسحاب القوات الروسية منها، وفق «فرانس برس».

كانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بعد الغزو الروسي الذي بدأ في نهاية فبراير، وقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمها إلى أراضي بلاده في نهاية سبتمبر. وأظهرت صور نشرتها قوات كييف أوكرانيين يرقصون في دائرة حول النار على إيقاع أغنية وطنية.

بثّ البرامج التلفزيونية الوطنية في خيرسون
بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي، استؤنف بث البرامج التلفزيونية الوطنية في خيرسون. وقالت شركة الطاقة في المنطقة إنها تعمل على استعادة إمدادات الكهرباء.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كمبوديا «قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو... فقط بعملنا معًا يمكننا أن ننتصر ونخرج روسيا من أوكرانيا... سيكون انتصارنا المشترك انتصارًا لكل الدول المحبة للسلام في كل أنحاء العالم».

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ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسجيل فيديو على تطبيق تلغرام قال إن مصدره خيرسون ويظهر فيه جنود أوكرانيون يؤكدون أنهم من «اللواء 28» وسط حشد يهتف ليلا للجيش الأوكراني.

«انتصار استثنائي».. وتحذير من الألغام
وقال قائد الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو في بيان إنه جرى نشر حوالي 200 شرطي في خيرسون لإقامة نقاط تفتيش على الطرق وتوثيق «جرائم المحتلين الروس».

كما نبه سكان المدينة إلى وجود ألغام خلفتها القوات الروسية وحضّهم على «التحرك بحذر». وبحسب كليمينكو، أصيب شرطي خلال عملية لإزالة الألغام من مبنى في خيرسون.

وأصيبت امرأة وطفلان في انفجار قرب سيارتهم في قرية ميلوف بمنطقة خيرسون، بحسب الشرطة التي أفادت أيضا بوقوع قصف روسي على منطقة بيريسلاف مشيرة إلى تسجيل «قتلى وجرحى»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه، رأى وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الانسحاب الروسي من خيرسون يشكل «خسارة استراتيجية جديدة» لموسكو، مشيرا إلى أنه في فبراير «فشلت روسيا في السيطرة على أهداف رئيسية حددتها غير خيرسون».

واعتبر مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جايك ساليفان، أن «الأوكرانيين حققوا للتو انتصارًا استثنائيًا»، مشيرًا إلى أن «العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني وهو أمر رائع». وقال زيلينسكي مساء الجمعة إنه «يوم تاريخي».

«أخيرًا مدينتي الحرة»
هذا هو الانسحاب الروسي الكبير الثالث منذ بداية الغزو في 24 فبراير. فقد اضطرت روسيا إلى التخلي عن الاستيلاء على كييف في الربيع في مواجهة المقاومة الشرسة من الأوكرانيين قبل طردها من كل منطقة خاركيف (شمال شرق) في سبتمبر.

ومساء الجمعة في ساحة الاستقلال الرمزية في كييف احتفل سكان خيرسون الذين كانوا لاجئين منذ أشهر في العاصمة بالنبأ.

وقالت ناستيا ستيبنسكا (17 عاما) التي رسمت ألوان علم أوكرانيا على وجهها والدموع في عينيها «أخيرًا مدينتي حرة... المدينة التي ولدت فيها وعشت فيها طيلة حياتي». وقالت تلميذة المدرسة الثانوية «عندما وصلوا (الروس) كان الأمر مروعًا. لم نكن نعرف ما الذي سيحدث في اليوم التالي إذا كنا سنبقى على قيد الحياة». وأكدت أنها «في حالة من الصدمة».

الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أكملت في الساعة 05.00 بتوقيت موسكو (02.00 ت غ) «إعادة نشر» وحداتها من الضفة اليمنى (الغربية) لنهر دنيبرو، حيث تقع مدينة خيرسون إلى الضفة اليسرى. وأكدت أن القوات الروسية لم تتكبد أي خسارة ولم تترك معدات عسكرية وراءها.

وأوضحت موسكو أنه جرى سحب «أكثر من 30 ألف» جندي روسي و«نحو خمسة آلاف قطعة أسلحة وآلية عسكرية» من الضفة الغربية للنهر.  لكن هذا التراجع يحمل كل سمات الانكسار بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية بينها خيرسون.

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