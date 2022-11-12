Atwasat

انتخابات التجديد النصفي الأميركية: الديمقراطيون يحتاجون مقعدا واحدا للاحتفاظ بالغالبية في «الشيوخ»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 08:31 مساء
انتخابات التجديد النصفي الأميركية: الديمقراطيون يحتاجون مقعدا واحدا للاحتفاظ بالغالبية في «الشيوخ»
صراع السيطرة على مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين. (الإنترنت)
alwasat radio

بدا جو بايدن السبت قادرا على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ في الوقت الذي يبدو فيه الجمهوريون قريبين من تجريده من الغالبية في مجلس النواب.

لكن كلّ الأنظار تتجه إلى العام 2024، مع الإعلان المحتمل الثلاثاء عن ترشّح دونالد ترامب مجددا للانتخابات الرئاسية. وأعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية إعادة انتخاب السناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا، وفق «فرانس برس».

وبفوز كيلي رائد الفضاء السابق على خصمه الجمهوري بليك ماسترز يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49 حتى الآن، أي بفارق مقعد واحد لضمان الغالبية، بينما يستمر في نيفادا فرز الأصوات وستجرى في جورجيا دورة ثانية في السادس من ديسمبر.

الديمقراطيون.. مقعد واحد من أجل الحفاظ على السيطرة
ويكفي أن يفوز الديمقراطيون بمقعد واحد من أجل الحفاظ على السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما يمكنهم الاستفادة من صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس من أجل حسم تعادل الأصوات، وفق ما هو منصوص عليه في الدستور.

-  «فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ترشحه للرئاسة
-  الحزب الديمقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا

في أريزونا، فاز مارك كيلي على بلايك ماسترز الذي حاز دعم الرئيس الجمهوري السابق الحاضر بقوة في هذه الحملة. وفي ظلّ هذه الانتكاسات المتتالية التي مُني بها مرشّحو ترامب، أطلق الرئيس السابق تصريحات عن «التزوير الانتخابي» رافضا الاعتراف بحكم صناديق الاقتراع، كما فعل منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

في مجلس النواب، يبدو أن الجمهوريين سيحصلون على غالبية المقاعد، الأمر الذي سيعقّد ما تبقّى من ولاية الرئيس جو بايدن.

ولكن يبدو انتصارهم أقل مما جرى الإعلان عنه. فقد توقعت قناة «إن بي سي نيوز» صباح السبت، غالبية هشّة بفارق خمسة مقاعد للجمهوريين، الذي سيحصلون على 220 مقعدًا مقابل 215 مقعدًا للديمقراطيين. ويأتي ذلك فيما لم ينتهِ الفرز في حوالى عشرين مركز اقتراع، بشكل رئيسي في كاليفورنيا.

«لم يتحقّق المدّ الأحمر»
لطالما اعتقد الجمهوريون أن لديهم حظوظا قوية لاستعادة المجلسين من منافسيهم الديمقراطيين، ووعدوا بـ«مدّ أحمر»، أو حتى «تسونامي» لم يحدث في النهاية. وأثارت نتائجهم المخيبة للآمال الغضب بين المسؤولين المنتخبين في الكونغرس، الأمر الذي يُنذر بإمكان اللجوء إلى تصفية حسابات.

فقد طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيّدين لترامب، في رسالة كشف عنها موقع «بوليتيكو»، بتأجيل التصويت لانتخاب زعيمهم في المجلس مما يشكل تحديا للزعيم الحالي ميتش ماكونيل. وقالوا «نشعر جميعًا بخيبة أمل لأن المد الأحمر لم يتحقق وهناك أسباب عدة وراء ذلك».

بمجرد تبلور المشهد السياسي في مجلسي النواب والشيوخ، ستتجه الأنظار إلى سنة 2024، في ظل احتمال رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب يُعلن ترشّحه الثلاثاء، وفقا لأحد مستشاريه المقربين.

وقال مستشاره جايسون ميلر عبر «وور روم»، البرنامج الذي يقدّمه ستيف بانون المقرّب من ترامب عبر الإنترنت، «سيعلن الرئيس ترامب الثلاثاء أنه مرشح للانتخابات الرئاسية. وسيكون إعلانا حرفيا للغاية، ومصقولاً للغاية».

«إعلان كبير» من مقر مارالاغو في فلوريدا
كان قطب العقارات قد لمح في وقت سابق إلى أنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية، واعدًا بأنه سيُصدر «إعلانًا كبيرا» من مقرّ إقامته مارالاغو في فلوريدا. ولكن مضمون هذا الإعلان لم يعد يثير حماسة في الأيام الأخيرة.

سيكون هذا ترشّح ترامب الثالث للبيت الأبيض. وحتى لو ظل يملك تأثيرا لا يمكن إنكاره على الحزب الجمهوري، فقد خرج ضعيفا من انتخابات منتصف الولاية التي شهدت خسارة عدد من مرشحيه.

في هذه الأثناء، تُوّج حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي أُعيد انتخابه، الفائز الأكبر في موسم الانتخابات. وعزّز انتصار هذا النجم الجديد لليمين المتشدد مكانته كمنافس محتمل للرئيس السابق في ترشيح الحزب الجمهوري. غير أن ذلك لم يفُت الملياردير الذي قاد هذا الأسبوع حملة من السخرية ممّن أطلق عليه «رون لا مورال».

سيكون الثلاثاء أيضا يوم صدور مذكرات منافس محتمل آخر لدونالد ترامب، هو نائبه السابق مايك بنس. يبقى أن انتخابات العام 2024  قد تشكل إعادة لمشهد انتخابات العام 2020. فقد أعلن الرئيس الحالي جو بايدن هذا الأسبوع «نيّته» السعي إلى ولاية ثانية، ولكنّه آثر ترك القرار النهائي بهذا الشأن إلى العام المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي

«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي
«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟

«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون

«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بالرأس علي وذكريات كأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بالرأس علي وذكريات كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة
فرحة غربية عارمة باستعادة خيرسون من السيطرة الروسية.. «هل اقتربت نهاية الحرب في أوكرانيا»؟

فرحة غربية عارمة باستعادة خيرسون من السيطرة الروسية.. «هل اقتربت نهاية الحرب في ...
عميد أغنى عائلة في بريطانيا محروم من الرعاية الصحية

عميد أغنى عائلة في بريطانيا محروم من الرعاية الصحية
«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ترشحه للرئاسة

«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ...
صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة

صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
الإعدام لأميركية قتلت حاملا لسرقة جنينها

الإعدام لأميركية قتلت حاملا لسرقة جنينها
تاريخ من الأخطاء التحكيمية .. هل تختفي في مونديال قطر 2022؟

تاريخ من الأخطاء التحكيمية .. هل تختفي في مونديال قطر 2022؟
«نشنوش» يخضع لفحوصات في جنوب أفريقيا بعد إصابته بالتهاب الغدة الدرقية

«نشنوش» يخضع لفحوصات في جنوب أفريقيا بعد إصابته بالتهاب الغدة الدرقية
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط» .. قانون الرياضة يرى النور قريبا

خاص لـ«بوابة الوسط» .. قانون الرياضة يرى النور قريبا
الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج

الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج
قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»

قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يلتقي نظيره الصيني للمرة الأولى خلال مشاركته في قمة آسيان بكمبوديا
بايدن يلتقي نظيره الصيني للمرة الأولى خلال مشاركته في قمة آسيان ...
الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد مواطنينا المسجونين في إيران إلى سبعة أشخاص
الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد مواطنينا المسجونين في إيران إلى ...
منظمة: 326 قتيلًا على الأقل في تظاهرات إيران وفق حصيلة جديدة
منظمة: 326 قتيلًا على الأقل في تظاهرات إيران وفق حصيلة جديدة
اتهام وزير بريطاني آخر في حكومة ريشي سوناك بالعدوانية
اتهام وزير بريطاني آخر في حكومة ريشي سوناك بالعدوانية
اتفاق بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي
اتفاق بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين على إيصال المساعدات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
المزيد
الشرطة الأوكرانية تزيل الألغام من خيرسون وتوثق «جرائم» روسيا
الشرطة الأوكرانية تزيل الألغام من خيرسون وتوثق «جرائم» روسيا...
انتخابات التجديد النصفي الأميركية: الديمقراطيون يحتاجون مقعدا واحدا للاحتفاظ بالغالبية في «الشيوخ»
انتخابات التجديد النصفي الأميركية: الديمقراطيون يحتاجون ......
بايدن يتعهد حث نظيره الصيني على كبح كوريا الشمالية خلال قمة العشرين
بايدن يتعهد حث نظيره الصيني على كبح كوريا الشمالية خلال قمة ......
اتفاق بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي
اتفاق بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين على إيصال المساعدات ......
اتهام وزير بريطاني آخر في حكومة ريشي سوناك بالعدوانية
اتهام وزير بريطاني آخر في حكومة ريشي سوناك بالعدوانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط