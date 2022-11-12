بايدن يتعهد حث نظيره الصيني على كبح كوريا الشمالية خلال قمة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بحضّ نظيره الصيني شي جينبينغ على كبح كوريا الشمالية خلال لقائهما الأول على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

ووصل بايدن إلى بنوم بنه في كمبوديا السبت للقاء قادة دول جنوب شرق آسيا قبل محادثاته مع نظيره الصيني الإثنين في بالي في إندونيسيا، وفق «فرانس برس».

كوريا الشمالية تجري عددا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ

ويأتي الاجتماع بين رئيسي القوتين العظميين بعدما أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها.

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وقال جايك ساليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي لصحفيين السبت إن بايدن سيبلغ شي على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، بأنه من مصلحة بكين «تأدية دور بناء في كبح أسوأ توجهات كوريا الشمالية».

وسيؤكد الرئيس الأميركي لنظيره الصيني أيضا أنه إذا واصلت بيونغ يانغ تطوير صواريخها وترسانتها النووية «على هذا الطريق، فسيؤدي ذلك ببساطة إلى تعزيز الوجود العسكري والأمني الأميركي في المنطقة»، كما أضاف ساليفان.

كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحدها

وأوضح ساليفان الذي كان يتحدث من الطائرة الرئاسية وهي في طريقها إلى كمبوديا، أن جو بايدن لن يقدم أي طلب إلى الصين بل سيعرض لشي جينبينغ «وجهة نظره».

وتابع أن «وجهة النظر» هذه تفيد بأن «كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحدها ولا (لكوريا الجنوبية) واليابان فقط، بل للسلام والاستقرار في كل أنحاء المنطقة».

وخلال قمة مصغرة مع الصين وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) في بنوم بنه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه يضم صوته إلى الدعوات إلى تحرك دولي منسق لإنهاء برنامج بيونغ يانغ الصاروخي. وتشعر طوكيو وسيول بقلق عميق من عمليات الإطلاق الأخيرة التي شملت صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وكان بايدن وشي تحادثا هاتفيا مرات عدة منذ تولى الرئيس الديموقراطي منصبه في يناير 2021. لكن الوباء وامتناع شي عن السفر إلى الخارج منعاهما من الاجتماع حضوريا.

خلاف حول قضايا من التجارة إلى حقوق الإنسان

والملفات التي يفترض أن يناقشها الرجلان كثيرة. فواشنطن وبكين على خلاف حول قضايا من التجارة إلى حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية مرورا بوضع تايوان.

وقبل قمة مجموعة العشرين، سيؤكد بايدن التزام الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، خلال اجتماعات مع قادة رابطة جنوب شرق آسيا، هدف مواجهة نفوذ بكين في المنطقة. في السنوات الأخيرة، عرضت الصين قوتها عبر التجارة والدبلوماسية والقوة العسكرية في منطقة تعتبرها ساحتها الخلفية الاستراتيجية.

وشجّع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال السبت الصين على «استخدام كل الوسائل» لإقناع روسيا باحترام القانون الدولي، قبل أيام قليلة من قمة مجموعة العشرين التي تهيمن عليها عواقب الصراع في أوكرانيا.

الرئيس الصيني حاضر وبوتين غائب

من جانبه، صرّح بايدن بأن الولايات المتحدة تريد التعاون مع آسيان «للدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الكبيرة التي يواجهها النظام القائم على القواعد وسيادة القانون».

يصل بايدن وشي إلى قمة مجموعة العشرين مدعومين بنجاحاتهما الأخيرة كل في بلده. ففي الولايات المتحدة، أثار الديموقراطيون مفاجأة بنتائجهم الجيدة في انتخابات منتصف الولاية، بينما في الصين، حصل شي على تفويض تاريخي ثالث على رأس البلاد.

وفي مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الماضي، حذر الزعيم الصيني من أجواء جيوسياسية صعبة من دون أن يسمي الولايات المتحدة بالاسم، وأعلن انتصار الصين «الحتمي» على الخصوم.

شي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وسيلتقي شي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا قبل أن يتوجه إلى بانكوك في وقت لاحق من الأسبوع لحضور قمة منتدى آسيا المحيط الهادئ (أبيك). أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أقصاه الغرب عقب غزوه لأوكرانيا، فلن يحضر قمة مجموعة العشرين وسيرسل وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن لافروف سيعرض وجهة نظر موسكو التي ترى أن الولايات المتحدة «تزعزع استقرار» منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر اتباع نهج المواجهة.

وتربط علاقات وثيقة الكرملين مع فيتنام وبورما التي يعد جيشها من أهم مشتري الأسلحة الروسية، بينما تجنبت حكومات دول أخرى في المنطقة الانضمام إلى الجهود الغربية لعزل موسكو بعد غزو أوكرانيا.