اتفاق بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت السلطات الفدرالية الإثيوبية والمتمردون السبت على تسهيل إيصال «المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها» في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا منذ عامين، وفق ما أعلن الجانبان في مؤتمر صحفي في نيروبي.

ويأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وُقِّع في الثاني من نوفمبر في بريتوريا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفدرالية الى تيغراي وإيصال المساعدات، بحسب «فرانس برس».

ونفى مسلحو تيغراي، أمس الجمعة، ما أعلنه الجيش الاتحادي عن سيطرته على 70% من هذه المنطقة الإثيوبية وتدفق المساعدات، بعد تسعة أيام على توقيع اتفاق سلام لإنهاء نزاع مستمر منذ عامين.

«%70 من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني»

وقال الناطق باسم سلطات تيغراي، جيتاشيو رضا، لوكالة «فرانس برس»، إن هذه التأكيدات «تأتي من العدم»، كما نفى عامل إغاثة مقره في تيغراي وصول أي مساعدات إلى هناك.

- الحكومة الإثيوبية: 70% من تيغراي تحت سيطرة الجيش الاتحادي

- جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية تعلن مشاركتها في مفاوضات السلام بجنوب أفريقيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي، رضوان حسين، في تغريدة على «تويتر»، إن «70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية»، موضحا أن المساعدات تتدفق على المنطقة.