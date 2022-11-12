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اتهام وزير بريطاني آخر في حكومة ريشي سوناك بالعدوانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 06:37 مساء
اتهام وزير بريطاني آخر في حكومة ريشي سوناك بالعدوانية
نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني دومينيك راب. (الإنترنت)
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اتُهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني دومينيك راب بالتصرف بعدوانية تجاه موظفيه، ما أثار تساؤلات السبت حول خيارات رئيس الوزراء ريشي سوناك مع استقالة وزير آخر هذا الأسبوع لأسباب مماثلة.

في حين تولى ريشي سوناك وحكومته المحافظة السلطة منذ أقل من ثلاثة أسابيع، ذكرت جريدة «ذي غارديان» مساء الجمعة أن 15 من كبار موظفي وزارة العدل عُرضت عليهم «فرصة الانتقال» إلى مناصب أخرى لأن البعض يخشى العمل مع راب بسبب سلوكه السابق عندما تولى وزارة العدل في عهد بوريس جونسون بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022.

«ثقافة الخوف» لرجل  «غير مهذب»
وأكدت الجريدة البريطانية أن موظفي الوزارة تحدثوا عن «ثقافة الخوف» التي يشيعها رجل وُصف بأنه «غير مهذب» و«عدواني».  وقالت «لم يكن فقط غير محترف، كان متنمّرًا».

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وذكرت الجريدة أن إعادة تعيينه في المنصب الذي غادره لفترة قصيرة أثناء تولي حكومة ليز تراس السلطة، شكل مصدر قلق للعديد من موظفي الخدمة المدنية الذين يفكر البعض منهم في الاستقالة.

رشق الطماطم خلال نوبة غضب أثناء اجتماع
من جهتها، أشارت جريدة «ذي صن» إلى أن راب قام برشق الطماطم خلال نوبة غضب أثناء اجتماع، ووصف المتحدث باسمه الأمر بأنه «كلام فارغ»، وأكد أن «دومينيك يعمل بجد ويتوقع الكثير من فريقه ومن نفسه».

وأثارت هذه الاتهامات تساؤلات بشأن اختيار فريق ريشي سوناك عند تعيين أعضاء الحكومة، ودعت المعارضة العمالية رئيس الوزراء إلى شرح موقفه.

ودعت نائبة زعيم حزب العمال أنغيلا راينر إلى إجراء تحقيق «عاجل ومستقل».  وأعلن الوزير البريطاني غافن ويليامسون مساء الثلاثاء استقالته بعد اتهامات بممارسة التنمر.

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