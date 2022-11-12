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الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد مواطنينا المسجونين في إيران إلى سبعة أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 04:15 مساء
الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد مواطنينا المسجونين في إيران إلى سبعة أشخاص
علم فرنسا. (الإنترنت)
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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لجريدة «لو باريزيان» السبت، إن مواطنين فرنسيين آخرين اعتقلا في إيران ليرتفع إلى سبعة عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الجمهورية الإسلامية.

وأوضحت كولونا «كانت لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين ويبدو من أحدث عمليات التحقق أنهما محتجزان أيضًا»، بحسب «فرانس برس».

وأكدت الوزيرة الفرنسية أنه يجب تذكير إيران «بالتزاماتها الدولية، وإذا كان هدفها الابتزاز فهذا لن ينجح، هذه طريقة خاطئة للتعامل مع فرنسا».

«دبلوماسية الرهائن»
وأعربت كولونا عن غضبها من سياسة «دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها السلطات الإيرانية، مؤكدة أنها تضغط على طهران في هذا الشأن، وتطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الفرنسيين.

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وفي ذات السياق، نقلت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، عن مصدر إيراني تأكيده وجود عدد اكبر من المواطنين الفرنسيين في سجون طهران، قبيل اندلاع الاحتجاجات التي ضربت البلاد منذ 16 سبتمبر تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني.

تنديد بريطاني وفرنسي
وفي وقت سابق، نددت بريطانيا وفرنسا في بيان مشترك «بالقمع الإيراني العنيف للاحتجاجات السلمية المشروعة»، وبدعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الطائرات المسيرة.

وأدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، ما وصفوه «أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وما حوله»، بما في ذلك «نقل الطائرات المسيرة والصواريخ»، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأنشطة.

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