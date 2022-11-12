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بايدن يلتقي نظيره الصيني للمرة الأولى خلال مشاركته في قمة آسيان بكمبوديا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 04:01 مساء
بايدن يلتقي نظيره الصيني للمرة الأولى خلال مشاركته في قمة آسيان بكمبوديا
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى مطار بنوم بنه الدولي في كمبوديا. (أ ف ب)
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يعقد رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا محادثات، السبت، مع عدد من زعماء العالم الزائرين، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، في الوقت الذي تحاول فيه المنطقة التغلب على التنافس المتزايد بين الصين والقوى الغربية.

وتستضيف كمبوديا القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة موازية لدول شرق آسيا، مع تواصل الكتلة الإقليمية مع مجموعة من الزعماء، بحسب «رويترز».

محادثات منفصلة مع الكتلة
ومن بين الزعماء الذين سيعقدون محادثات منفصلة مع الكتلة اليوم السبت، بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز. والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كهتشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزعماء الآسيان يوم الجمعة.

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وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية في الأسبوع الماضي إن الرئيس الأميركي سيركز على منطقة المحيطين الهندي والهادي ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي في مناقشاته.

 كيفية عودة الولايات المتحدة إلى «الدبلوماسية العادية»
وقلل بعض المحللين من أهمية توقعات بإحراز أي تطورات كبيرة جراء وجود بايدن في اجتماعات الآسيان ولكنهم أشاروا إلى أن ذلك يقدم  مزيدا من الأدلة على كيفية عودة الولايات المتحدة إلى «الدبلوماسية العادية».

وقال رئيس برنامج جنوب شرق آسيا في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، جريج بولينج، إن «الرئيس ترامب لم يحضر قمة واحدة لدول شرق آسيا خلال أربع سنوات في منصبه».

وأشار إلى أن إحدى نتائج الرحلة ستكون الارتقاء بالشراكة بين الولايات المتحدة والآسيان إلى شراكة استراتيجية شاملة. وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الاجتماعات في حين أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا موجود أيضا في كمبوديا بعد توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان مع سعى كييف إلى تعزيز العلاقات مع الكتلة.

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