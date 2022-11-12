فرحة غربية عارمة باستعادة خيرسون من السيطرة الروسية.. «هل اقتربت نهاية الحرب في أوكرانيا»؟

القاهرة - بوابة الوسط

«ماذا بعد استعادة أوكرانيا منطقة خيرسون من السيطرة الروسية.. هل هزمت روسيا، أم أنها مجرد معركة في حرب لا تزال فصولها طويلة».. هذه عينة من أسئلة تشغل بال العالم الذي تضرر من نزاع لم يكن في الحسبان وألحق أضرارا اقتصادية عديدة بغالب الكرة الأرضية.

وترى أوكرانيا أنها تسير نحو تحقيق انتصار مشترك للغرب، في حين اعتبرت لندن أن الانسحاب خسارة استراتيجية جديدة لموسكو؛ بينما قالت فرنسا إن استعادة خيرسون فرصة مهمة لإكمال باقي السيطرة الأوكرانية على الأراضي التي انتزعت منها، وذلك منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

سعادة أوكرانية وإشادة أميركية باستعادة خيرسون

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كمبوديا اليوم السبت: «قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو... فقط بعملنا معًا يمكننا أن ننتصر ونخرج روسيا... سيكون انتصارنا المشترك انتصارًا لكل الدول المحبة للسلام في كل أنحاء العالم».

وأشاد بلينكن بما سماه «الشجاعة الرائعة للجيش والشعب الأوكرانيين»، ووعد بأن الدعم الأميركي سيستمر طالما لزم الأمر لإنزال الهزيمة بروسيا.

فوز أوكراني في معركة لكن الحرب مستمرة

وقال الوزير الأوكراني كوليبا في وقت سابق إن بلاده «تكسب معارك لكن الحرب مستمرة». وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان) «طالما أن الحرب مستمرة ونرى روسيا تحشد المزيد من المجندين وتجلب المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، سنواصل بالتأكيد التعويل على دعمكم المستمر».

من جانبه، رأى وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الانسحاب الروسي من خيرسون يشكل خسارة استراتيجية جديدة لموسكو، مشيرا إلى أنه في فبراير فشلت روسيا في السيطرة على أهداف رئيسية حددتها غير خيرسون.

وأضاف «حاليًا ومع (هذه المدينة) التي انسحبوا منها أيضًا، يجب أن يتساءل الناس في روسيا: ما الجدوى من كل ذلك؟».

واشنطن: الانتصار الأوكراني استثنائي

قبل ذلك، قال جايك ساليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن إن الأوكرانيين حققوا انتصارًا استثنائيا، مشيرا إلى أن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني «وهو أمر رائع».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته اليومية مساء الجمعة إنه «يوم تاريخي. نحن نستعيد جنوب البلاد ونستعيد خيرسون»، مشيرا إلى اعتزام بلاده إزالة العديد من الألغام التي خلفها الجيش الروسي منذ احتلاله المدينة في مارس.

الانسحاب الثالث لروسيا من أراض سيطرت عليها

وهذا هو الانسحاب الروسي الثالث منذ بداية الغزو في 24 فبراير، والذي يصنف على أنه الثالث من حيث الأهمية، فقد اضطرت روسيا إلى التخلي عن الاستيلاء على كييف في الربيع في مواجهة المقاومة الشرسة من الأوكرانيين قبل طردها من كل منطقة خاركيف (شمال شرق) في سبتمبر.

ومساء أمس الجمعة في ساحة الاستقلال الرمزية في كييف احتفل سكان خيرسون الذين كانوا لاجئين منذ أشهر في العاصمة بالنبأ بابتهاج.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة أنها أكملت إعادة نشر وحداتها من الضفة اليمنى (الغربية) لنهر دنيبرو، حيث تقع مدينة خيرسون إلى الضفة اليسرى.

وأكدت أن القوات الروسية لم تتكبد أي خسارة ولم تترك معدات عسكرية وراءها.

وأوضحت موسكو أنه جرى سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي ونحو خمسة آلاف قطعة أسلحة وآلية عسكرية من الضفة الغربية للنهر.

موسكو تتمسك بخضوع خيرسون لها

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية سبتمبر الماضي ضم أربع مناطق أوكرانية بينها خيرسون. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن خيرسون ورغم من الانسحاب تبقى خاضعة لروسيا الاتحادية. وأضاف في أول تعليق للرئاسة الروسية على هذا الانسحاب «لا يمكن أن يكون هناك تغيير».

وفي جنوب أوكرانيا أيضًا، أعلن فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف مساء الجمعة أيضًا أنها تحررت بالكامل.

رغبة فرنسية في إنهاء حرب لا يحتملها العالم

ومع اقتراب قمة مجموعة العشرين التي تضم القوى الاقتصادية العالمية الأسبوع المقبل في إندونيسيا وإعلان بوتين عدم المشاركة فيها، أرادت الرئاسة الفرنسية أن ترى فرصة لإجراء حوار.

وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «هناك مساحة واضحة جدا في مجموعة العشرين لحمل رسالة سلام ومطالبة روسيا بالدخول في منطق وقف التصعيد».

وأضاف أن معظم دول مجموعة العشرين «تعتبر أن هذه الحرب هائلة ولا تحتمل بالنسبة إلى بقية العالم».

تحريض أميركي لأوكرانيا من أجل مواصلة الحرب

وردا على سؤال عن معلومات تفيد بأن إدارة بايدن بدأت في الضغط على الرئيس زيلينسكي للنظر في مفاوضات مع موسكو، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان اليوم السبت إن روسيا لا تزال لديها «مطالب غريبة» بشأن إجراءات الضم التي أعلنتها.

وأضاف أن «أوكرانيا هي طرف السلام في هذا النزاع وروسيا هي طرف الحرب. وإذا اختارت روسيا وقف القتال والمغادرة فسيكون ذلك نهاية الحرب. وإذا اختارت أوكرانيا وقف القتال واستسلمت فستكون نهاية أوكرانيا».

وتابع «في هذه الأجواء يبقى موقفنا على حاله كما كان في الماضي وبشكل أساسي بالتشاور الوثيق وبدعم الرئيس زيلينسكي».

وكرر الرئيس الأوكراني هذا الأسبوع أن الشرط الأول للتفاوض هو الانسحاب الكامل للقوات الروسية التي دخلت أوكرانيا في 24 فبراير.