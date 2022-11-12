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«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 02:08 مساء
«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ترشحه للرئاسة
مبنى الكونغرس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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اقترب الديمقراطيون من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي مع فوز مرشحهم في ولاية أريزونا، بينما يستعد الرئيس الجمهوري الأسبق دونالد ترامب لإعلان ترشيحه للبيت الأبيض في 2024.

وأعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية إعادة انتخاب السناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.

وبفوز كيلي، رائد الفضاء السابق على خصمه الجمهوري بليك ماسترز يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49 حتى الآن، أي بفارق مقعد واحد لضمان الأغلبية، بينما يستمر في نيفادا فرز الأصوات، وستجرى في جورجيا دورة ثانية في السادس من ديسمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

ترامب يشكك في الانتخابات: شابتها عملية احتيال
ولم يعترف بليك ماسترز منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته على الفور؛ بينما كتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي، الجمعة، أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا مما أدى إلى «عملية احتيال وتزوير انتخابي»، داعيًا إلى إعادة عملية الانتخاب.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتصل هاتفيًا بكيلي لتهنئته.

وسيعلن ترامب الثلاثاء المقبل، ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، كما قال مستشاره منذ فترة طويلة جيسون ميلر الجمعة.

إعلان مرتقب من الرئيس السابق.. الثلاثاء
وألمح الرئيس السابق الذي سيكون قد بلغ من العمر 78 عامًا عندما تجرى انتخابات 2024، إلى خوض تلك الانتخابات أثناء حملته لدعم مرشحين جمهوريين قبل اقتراع منتصف الولاية هذا الأسبوع. وقد صرح بأنه سيصدر إعلانا مهما جدا الثلاثاء.

وصرح ميلر لمساعد ترامب السابق ستيف بانون في مدونته الصوتية الشهيرة «وورد روم» أن «الرئيس ترامب سيعلن الثلاثاء ترشحه للرئاسة»، لتكون بذلك ثالث مرة يترشح فيها بما في ذلك هزيمته أمام بايدن في 2020.

وبعد هزيمته، روج لمعلومات بدون أن يقدم أدلة، عن حدوث تزوير وشجع على أعمال شغب غير مسبوقة في مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن.

ترامب يأمل العودة للرئاسة
سيأتي إعلان ترامب في فلوريدا بعد سلسلة من خيبات الأمل لعدد من المرشحين الذين دعمهم في انتخابات منتصف الولاية، مع أن أكثر من 100 مرشح جمهوري- طعنوا في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية- فازوا في السباق.

وخسر بعض المرشحين الذين اختارهم بنفسه مقاعد أساسية للجمهوريين أمام الديمقراطيين.

ففي ولاية بنسلفانيا انتزع الديمقراطيون مقعدًا في مجلس الشيوخ مع هجمات متواصلة على الطبيب الشهير محمد أوز الذي لم يشغل مناصب عامة من قبل ويعيش بشكل أساسي في نيوجرزي.

أغلبية جمهورية في مجلس النواب؟
وبعد بحصولهم على 211 مقعدًا حتى الآن، يبدو أن الجمهوريين سيتمكنون من تحقيق أغلبية ضئيلة في مجلس النواب الذي يضم 435 مقعدًا.

بيد أن السيطرة على مجلس الشيوخ قد لا تتضح قبل دورة الإعادة في 6 ديسمبر في ولاية جورجيا (جنوب شرق).

ومع تعادل الحزبان بحصول كل منهما على 49 مقعدًا في مجلس الشيوخ، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

استدعاء للإدلاء بالشهادة في اقتحام الكونغرس
من جهة أخرى، رفع ترامب دعوى قضائية أمس الجمعة، للطعن على استدعائه للإدلاء بشهادته الصادر عن لجنة مجلس النواب التي تحقق في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.

ويؤكد دونالد ترامب أنه يتمتع بحصانة مطلقة، ولن يدلي بشهادته الأسبوع المقبل. ويعتبر محاموه أمر الاستدعاء «باطلاً وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ»، كما يرون أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بامتيازات بعد نحو 22 شهرًا على مغادرته منصبه ولا يمكن للكونغرس إجباره على المثول أمام اللجنة.

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