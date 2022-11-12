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حبل مشنقة يوقف أعمال بناء «مركز أوباما الرئاسي» في شيكاغو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 01:29 مساء
حبل مشنقة يوقف أعمال بناء «مركز أوباما الرئاسي» في شيكاغو
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في شيكاغو 28 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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أوقفت أعمال البناء في «مركز أوباما الرئاسي» في شيكاغو بعد اكتشاف حبل مشنقة، وهو رمز عنصري في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن التحالف المشرف على المشروع.

وعثر صباح الخميس الماضي، على الحبل الذي يرمز إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي نفّذت بحق الذكور السود في الجنوب الأميركي في القرنين التاسع عشر والعشرين، حسب وكالة «فرانس برس».

رعب من اكتشاف حبل المشنقة
وقال تحالف «لايك سايد»، وهو مجموعة من شركات بناء يملكها سود، تبني مركزًا للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما: «نحن مرعوبون من أن هذا الأمر يمكن أن يحدث في موقعنا، وسنقدم مكافأة مقدارها 100 ألف دولار للمساعدة في العثور على الفرد أو الأفراد المسؤولين عن هذا العمل المشين».

وأضاف التحالف في بيان نشر الخميس: «نحن لا نتسامح بتاتًا مع أي شكل من أشكال التحيز أو الكراهية في موقع العمل لدينا»، مشيرًا إلى أنه علق كل العمليات لتوفير تدريب ومحادثات ضد التحيز لموظفيه.

أكثر من مجرد رمز للعنصرية
ووصف حاكم إلينوي جاي بي بريتزكر، الحبل بأنه «أكثر من مجرد رمز للعنصرية»، وكتب على موقع «تويتر»: «إنه تذكير مريع بالعنف والإرهاب الذي تعرض له الأميركيون السود لقرون».

وسيضم «مركز أوباما الرئاسي» متحفًا ومكتبة وصفوفًا دراسية وقاعات اجتماعات وملعبًا لكرة السلة وساحة للّعب.

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