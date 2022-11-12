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تركيا تعين سفيرا جديدا لدى إسرائيل بعد أربع سنوات من سحبه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 12:21 مساء
تركيا تعين سفيرا جديدا لدى إسرائيل بعد أربع سنوات من سحبه
مقر السفارة التركية في تل أبيب. (أرشيفية: الإنترنت)
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عيّنت تركيا سفيرا لدى إسرائيل بعد شغور المنصب لمدة أربع سنوات، في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وبموجب مرسوم رئاسي صدر مساء أمس الجمعة، جرى تعيين شاكر أوزكان تورونلار، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014، في منصب السفير الجديد، وفق وكالة «فرانس برس».

أزمة بين أنقرة وتل أبيب بدأت في 2018.. فهل انتهت؟
وسحبت أنقرة سفيرها من إسرائيل في مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد مقتل عشرات الفلسطينيين على أيدي جيش الاحتلال.

وردت تل أبيب على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.

إردوغان يغير موقفه من نتانياهو
وتوترت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.

وغير إردوغان من نهجه إزاء تل أبيب، ذ بعث برسالة تهنئة إلى نتانياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

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