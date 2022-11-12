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القضاء الإيراني يتهم 11 شخصا بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 11:05 صباحا
القضاء الإيراني يتهم 11 شخصا بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات
إيرانيون خارج مقر السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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وجه القضاء الإيراني إلى 11 موقوفًا بينهم امرأة، تهمًا تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول، السبت. 
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءًا كبيرًا منها «أعمال شغب»، كما وجه القضاء تهمًا مختلفة لأكثر من ألفي موقوف، وفق وكالة «فرانس برس»، وفي الثالث من نوفمبر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات التعبئة «البسيج» المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت، وفق مقربين منها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.

«الإفساد في الأرض» تهمة في إيران
وأشارت وكالة «فارس» في حينه إلى أن العنصر القتيل روح الله عجميان، تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة، وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج حسين فاضلي هريكندي إنه «بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، تم إجراء تحقيق أولي وتم إحضار 11 شخصًا هم عشرة رجال وامرأة أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج»، وأوضح أن التهم تشمل «الإفساد في الأرض» التي قد تؤدي إلى الإعدام، إضافة إلى «التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم»" ضد الأمن، و«الدعاية ضد النظام السياسي» للجمهورية الإسلامية، وفق ما أورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، ولم يحدد فاضلي هريكندي ما إذا كان كل المتهمين يواجهون التهم ذاتها.

وأضاف أنه «خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحًا»، وعمدوا إلى «تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه وإلقاء الحجارة عليه وركله» بطريقة «تخالف كل الأعراف الإنسانية»، وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علمًا بأن عددًا منهم يواجهون تهمًا قد تصل عقوبتها للإعدام.

ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على «الإفراج فورًا» عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.

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