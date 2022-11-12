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الحزب الديمقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 08:33 صباحا
الحزب الديمقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا
السناتور مارك كيلي والنائبة السابقة غابي غيفورد في تجمع انتخابي للحزب الديمقراطي في ولاية أريزونا الأميركية 2 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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احتفظ الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، ليُصبح الحزب بالتالي على مسافة مقعدٍ واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في المجلس.

وذكرت شبكتا «سي إن إن» و«سي بي إس» أن رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الجنوبية الغربية، وفق وكالة «فرانس برس»، وبفوز كيلي يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49.

حظوظ الديمقراطيين في السيطرة على الشيوخ
ولا يزال يتعين شغل مقعدين، واحد في نيفادا حيث يستمر فرز الأصوات، والآخر في جورجيا حيث ستجرى دورة ثانية في السادس من ديسمبر، وفي حال حصل كل من الحزبين على خمسين مقعدًا، أي بقي الوضع على حاله، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ولم يعترف بليك ماسترز، منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته حتى الآن، وكتب الرئيس السابق دونالد ترامب عبر شبكة التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا مما أدى إلى «عملية احتيال وتزوير انتخابي»، وقد دعا إلى «إعادة عملية الانتخاب».

ولم يتحقق أمل أنصار ترامب في «مد» جمهوري، مع أن النتائج النهائية الانتخابات غير معروفة حتى الآن، يبدو أن الديمقراطيين نجحوا في الحد من الضرر، وبعد أيام على اقتراع الثلاثاء، لم يعرف بعد أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس، وبدا أن الجمهوريين في طريقهم للفوز.

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