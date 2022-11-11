ألمانيا وآيسلندا تدعوان لجلسة حقوقية دولية حول إيران

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت كل من ألمانيا وآيسلندا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة عقد جلسة عاجلة بشأن إيران، التي تهزها احتجاجات دامية منذ أسابيع.

وفي رسالة وجهاها إلى رئاسة المجلس، دعا سفيرا ألمانيا وآيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى عقد جلسة خاصة. «بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا في ما يتعلق بالنساء والأطفال». ويتطلب تنظيم جلسة خاصة موافقة 47 دولة عضوا في المجلس، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهز البلاد.

وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان «نحض السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا الإفراج فورا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي».

وتشهد إيران منذ أسابيع تظاهرات عدة، فيما تظاهر اليوم مئات الرجال في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت، بعد ستة أسابيع على مقتل العشرات في حملة أمنية نفذتها السلطات في المنطقة، بحسب مجموعات حقوقية.