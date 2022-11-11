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ماكرون يرحب باستعادة أوكرانيا السيطرة على خيرسون: خطوة مهمة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 09:52 مساء
ماكرون يرحب باستعادة أوكرانيا السيطرة على خيرسون: خطوة مهمة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترحيبه بعودة منطقة خيرسون إلى أوكرانيا، وذلك بعد الانسحاب الروسي، اليوم الجمعة.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «أرحب بعودة خيرسون إلى أوكرانيا ، وهي خطوة مهمة نحو الاستعادة الكاملة لحقوقها السيادية»، مشيرا إلى أن بلاده ستبقى «إلى جانب الأوكرانيين».

فرحة زيلينسكي: خيرسون أصبحت لنا
يأتي ذلك بعد أن كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على موقع «تلغرام» إن «خيرسون أصبحت لنا» بعدما أعلنت روسيا الانتهاء من سحب قواتها من هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد.

وأضاف: «شعبنا، لنا خيرسون»، إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من خيرسون، مشيرة إلى أن حوالي خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية انسحبوا من الضفة الغربية لنهر دنيبرو؛ فيما اعتبر الكرملين أن خيرسون بأكملها وعاصمتها، ينتميان إلى روسيا التي أعلنت ضم المدينة في سبتمبر الماضي.

أوكرانيا للروس: استسلموا
بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية بدء دخول قوات الجيش إلى المدينة. وأكدت: «خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. هناك وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة»، داعية الجنود الروس المتبقين إلى «الاستسلام على الفور».

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