روسيا: تفاهم متبادل مع الغرب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الرئاسة الروسية أن العمل جار لمعالجة عدد من مخاوف موسكو بشأن مبادرة الحبوب في البحر الأسود، المقرر أن ينتهي العمل بها في 19 نوفمبر الجاري.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: «هناك تفاهم متبادل بشأن دعوات روسيا للغرب لإزالة العقبات أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب».

ومن المقرر أن يجتمع مندوبون من روسيا والأمم المتحدة في جنيف اليوم لمناقشة احتمالات تمديد الاتفاق.

اتفاقيات البحر الأسود موضع بحث

وأكد ناطق باسم الأمم المتحدة أمس عقد قادة المنظمة الدولية محادثات مع مسؤولين روس في جنيف لبحث اتفاقيات البحر الأسود المرتبطة بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

وتأمل الأمم المتحدة بأن تدفع المحادثات التقدم الذي تحقق حتى الآن قدما نحو تسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق.