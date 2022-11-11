Atwasat

روسيا: تفاهم متبادل مع الغرب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 08:52 مساء
روسيا: تفاهم متبادل مع الغرب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب
سفينة شحن تركية تحمل الحبوب الأوكرانية في ميناء أوديسا، 29 يوليو 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت الرئاسة الروسية أن العمل جار لمعالجة عدد من مخاوف موسكو بشأن مبادرة الحبوب في البحر الأسود، المقرر أن ينتهي العمل بها في 19 نوفمبر الجاري.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: «هناك تفاهم متبادل بشأن دعوات روسيا للغرب لإزالة العقبات أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب».

ومن المقرر أن يجتمع مندوبون من روسيا والأمم المتحدة في جنيف اليوم لمناقشة احتمالات تمديد الاتفاق.

اتفاقيات البحر الأسود موضع بحث
وأكد ناطق باسم الأمم المتحدة أمس عقد قادة المنظمة الدولية محادثات مع مسؤولين روس في جنيف لبحث اتفاقيات البحر الأسود المرتبطة بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

وتأمل الأمم المتحدة بأن تدفع المحادثات التقدم الذي تحقق حتى الآن قدما نحو تسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني

الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين بعقوبة الإعدام
خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين ...
انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون
انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون
بايدن يطلب من دول العالم بذل الجهود الكافية لخفض انبعاثات الكربون
بايدن يطلب من دول العالم بذل الجهود الكافية لخفض انبعاثات الكربون
بريطانيا تتهم إيران بتهديد صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة بالقتل
بريطانيا تتهم إيران بتهديد صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة ...
زيلينسكي: خيرسون أصبحت لنا بعد الانسحاب الروسي
زيلينسكي: خيرسون أصبحت لنا بعد الانسحاب الروسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
المزيد
ألمانيا وآيسلندا تدعوان لجلسة حقوقية دولية حول إيران
ألمانيا وآيسلندا تدعوان لجلسة حقوقية دولية حول إيران...
ماكرون يرحب باستعادة أوكرانيا السيطرة على خيرسون: خطوة مهمة
ماكرون يرحب باستعادة أوكرانيا السيطرة على خيرسون: خطوة مهمة...
روسيا: تفاهم متبادل مع الغرب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب
روسيا: تفاهم متبادل مع الغرب لإزالة العقبات أمام تصدير ......
زيلينسكي: خيرسون أصبحت لنا بعد الانسحاب الروسي
زيلينسكي: خيرسون أصبحت لنا بعد الانسحاب الروسي...
بريطانيا تتهم إيران بتهديد صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة بالقتل
بريطانيا تتهم إيران بتهديد صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط