بايدن يطلب من دول العالم بذل الجهود الكافية لخفض انبعاثات الكربون

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمته اليوم الجمعة في شرم الشيخ، من كل دول العالم أن «تبذل مزيدا» من الجهود لخفض انبعاثات الكربون، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».
وقال بايدن أمام مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر «كل الدول يجب أن تبذل المزيد. خلال هذا الاجتماع علينا تجديد طموحاتنا المناخية ورفعها»، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي.
بايدن: الأزمة المناخية تهدد الحياة على الأرض
وأكد بايدن في كلمته أن الأزمة المناخية «تهدد الحياة على الكوكب»، لأنها «تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب»، متعهدا تحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.
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بايدن: حرب أوكرانيا «تزيد من الحاجة الملحة» للتخلص من الوقود الأحفوري
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الغزو الروسي لأوكرانيا «يزيد من الحاجة الملحة» للتخلص من الوقود الأحفوري. لافتا إلى أن «الحرب الروسية (على أوكرانيا) أبرزت الحاجة الملحة لوقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري» وفق ما نقلته «فرانس برس».
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