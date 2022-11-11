انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

انسحب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تاركين الضفة اليمنى لنهر دنيبرو للانتشار على ضفته اليسرى، كما أعلن الجيش الروسي اليوم الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي وحوالي خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية» من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية بدء دخول قوات الجيش إلى خيرسون. وكتبت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. هناك وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة»، داعية الجنود الروس المتبقين إلى «الاستسلام على الفور».

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أوكرانيا ترحب بانسحاب الروس من خيرسون

ورحبت الخارجية الأوكرانية، بإعلان انسحاب روسيا من شمال منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلة منذ مطلع مارس ووصفته بأنه «نصر مهم».

ورغم انسحاب القوات الروسية من المدينة، اعتبر الكرملين في وقت سابق اليوم، أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها، ينتميان إلى روسيا التي أعلنت ضم المدينة في سبتمبر الماضي.