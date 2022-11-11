Atwasat

خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين بعقوبة الإعدام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 06:14 مساء
خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين بعقوبة الإعدام
تظاهرة ترفع صورة مهسا أميني في اسطنبول بتاريخ 20 سبتمبر 2022. (فرانس برس)
alwasat radio

دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهز البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان «نحض السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا الإفراج فورا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي».

استمرار التظاهرات في إيران
وتشهد إيران منذ أسابيع تظاهرات عدة، واليوم الجمعة، تظاهر مئات الرجال في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت، بعد ستة أسابيع على مقتل العشرات في حملة أمنية نفذتها السلطات في المنطقة بحسب مجموعات حقوقية بحسب «فرانس برس».

- الإيرانية ترانة عليدوستي: مستعدة لدفع ثمن البقاء في وطني
- احتجاجات جديدة في جامعات ومحافظة كردستان الإيرانية
- مجموعة السبع تندد بقمع «وحشي» لاحتجاجات إيران

وذكرت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت أكثر من 90 شخصا عندما فتحت النار على المشاركين في تظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان.

اتساع الاحتجاجات ضد النظام الإيراني
وجاءت بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وبينما انطلقت التظاهرات في البداية نتيجة الغضب السائد حيال قواعد اللباس المطبقة على النساء، تحولت لاحقا إلى حراك أوسع ضد النظام الديني الممثل بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني

الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كييف ترحب بالانسحاب الروسي من خيرسون وتصفه بأنه «نصر مهم»
كييف ترحب بالانسحاب الروسي من خيرسون وتصفه بأنه «نصر مهم»
تغير المناخ يفاقم خطر اندلاع النزاعات
تغير المناخ يفاقم خطر اندلاع النزاعات
أوكرانيا تعلن أن قواتها تدخل خيرسون بعد الانسحاب الروسي
أوكرانيا تعلن أن قواتها تدخل خيرسون بعد الانسحاب الروسي
خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين بعقوبة الإعدام
خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين ...
انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون
انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
المزيد
زيلينسكي: خيرسون أصبحت لنا بعد الانسحاب الروسي
زيلينسكي: خيرسون أصبحت لنا بعد الانسحاب الروسي...
بريطانيا تتهم إيران بتهديد صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة بالقتل
بريطانيا تتهم إيران بتهديد صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة ......
بايدن يطلب من دول العالم بذل الجهود الكافية لخفض انبعاثات الكربون
بايدن يطلب من دول العالم بذل الجهود الكافية لخفض انبعاثات ......
انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون
انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون...
خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين بعقوبة الإعدام
خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط