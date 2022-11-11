خبراء الأمم المتحدة يحضون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين بعقوبة الإعدام

القاهرة - بوابة الوسط

دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهز البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان «نحض السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا الإفراج فورا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي».

استمرار التظاهرات في إيران

وتشهد إيران منذ أسابيع تظاهرات عدة، واليوم الجمعة، تظاهر مئات الرجال في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت، بعد ستة أسابيع على مقتل العشرات في حملة أمنية نفذتها السلطات في المنطقة بحسب مجموعات حقوقية بحسب «فرانس برس».

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وذكرت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت أكثر من 90 شخصا عندما فتحت النار على المشاركين في تظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان.

اتساع الاحتجاجات ضد النظام الإيراني

وجاءت بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وبينما انطلقت التظاهرات في البداية نتيجة الغضب السائد حيال قواعد اللباس المطبقة على النساء، تحولت لاحقا إلى حراك أوسع ضد النظام الديني الممثل بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.