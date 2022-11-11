تغير المناخ يفاقم خطر اندلاع النزاعات

القاهرة - بوابة الوسط

يحمل تغيّر المناخ خطر إذكاء النزاعات حول العالم، ليفاقم المعاناة الناجمة عن التداعيات المباشرة للارتفاع السريع في درجة حرارة الأرض.

وستشتّد حدة التنافس بينما تؤدي موجات الجفاف إلى شح متزايد في الغذاء والمياه، فيما يفرّ سكان المناطق الأكثر تأثّرا ويفتح ذوبان الجليد في المنطقة القطبية الشمالية، مجالات جديدة للبلدان للتزاحم على الموارد والنفوذ، وهي جميعها عوامل تعزز إمكانية اندلاع نزاعات، وفق وكالة «فرانس برس».

وبينما يطرح تغيّر المناخ تهديدات أمنية جديدة، يمثّل أيضا تحديات كبيرة بالنسبة للجيش الأميركي، الذي ينشط حول العالم لردع الخصوم والتعامل مع الأزمات.

«تغيّر المناخ يزيد الطلب على العمليات العسكرية»

وتسببت العواصف والفيضانات بالفعل في أضرار تقدّر كلفتها بمليارات الدولارات بالنسبة للقواعد الأميركية، في وقت تبدو الأمور في طريقها للتدهور، وفي الأثناء، يزيد تكرار الكوارث الطلب على الجنود ومن شأن الظروف البيئية الأكثر حدّة، أن تتطلب إدخال تغييرات في برامج التدريب والمعدّات.

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وفي هذا الصدد، كتب وزير الدفاع الأميركي في مقدّمة لتقرير للعام 2022 عن التقدّم في جهود التكيّف مع تغيّر المناخ، أن «ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط هطول الأمطار وأحوال الطقس الأكثر تكرارا وحدّة والتي لا يمكن التنبؤ بها، نتيجة التغيّر المناخي، تفاقم المخاطر الأمنية الحالية وتخلق تحديات جديدة».

وأضاف أن «تغيّر المناخ يزيد الطلب على العمليات العسكرية وحجمها على الصعيد الداخلي وحول العالم.. في الوقت نفسه، يقوّض الأمر الجهوزية العسكرية ويفرض تكاليف غير قابلة للاستدامة بدرجة أكبر على وزارة الدفاع».

«صعوبات مرتبطة بالجفاف وشح المياه»

وتشير الباحثة لدى «برنامج سي إس آي إس لأمن الطاقة وتغير المناخ»، مورغان هيغمان، إلى التوتر القائم بالفعل بشأن كيفية التعامل مع تغيّر المناخ في وقت ستمهّد تداعياته الملموسة إلى «اندلاع نزاعات ضمن وعبر حدود الدول».

وقالت هيغمان إن «العديد من الدول تواجه صعوبات مرتبطة بالجفاف وشح المياه وارتفاع مستوى البحر و/أو الحر الشديد، وهي تداعيات ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج الاقتصادي وتفاقم الهجرة وتتطلب زيادة مستويات المساعدات الإنسانية».

وأكّد مدير مكتب المنطقة القطبية الشمالية وسياسة الصمود العالمي التابع للبنتاغون، غريغوري بولوك، والذي يتولى مسؤولية التعامل مع الانعكاسات الأمنية لتغيّر المناخ، أن الولايات المتحدة «تراقب عن كثب» الازدياد المحتمل في التنافس على الموارد.

ولفت إلى أن ازدياد الهجرة المدفوعة بتغيّر المناخ «يمكن أن يزعزع الاستقرار في مختلف مناطق العالم»، بينما يشكّل تسبب ذوبان الجليد بفتح ممرّات جديدة في المنطقة القطبية الشمالية والتنافس الذي سيخلقه ذلك، مصدر عدم استقرار آخر.

وقال بولوك إنه في وقت تسعى مختلف الدول لتحقيق أهداف في المنطقة «يكمن مصدر قلقنا في أن يتسبب ذلك بتغيّر في البيئة الأمنية في هذا الجزء من العالم.. كانت المنطقة القطبية الشمالية تاريخيا منطقة تعيش حالة سلام ونأمل بأن نبقيها كذلك».