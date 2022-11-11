المهاجم المنفذ لعملية الطعن في بروكسل معروف لأجهزة مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي الجمعة، أن الرجل الذي طعن شرطيًا حتى الموت مساء الخميس في بروكسل، معتقل سابق في جرائم القانون العام، وكان على لوائح هيئة «أوكام» البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي.

وقال المصدر نفسه إن المشتبه به الذي قدم على أنه «ياسين م. من مواليد العام 1990 في بروكسل»، وصرخ «الله أكبر» أثناء مهاجمته بسكين اثنين من ضباط الشرطة في سيارتهما، وقتل أحدهما، وأصيب الآخر في ذراعه ووضعه ليس خطراً، فيما يعالج المهاجم في مستشفى بعدما أصيب بإطلاق نار خلال الهجوم، بحسب وكالة «فرانس برس»