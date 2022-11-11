النيابة تطالب بالسجن لرئيس بلدية إسطنبول المعارض

القاهرة - بوابة الوسط

طالب القضاء التركي الجمعة، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل، بعد محاكمة بتهمة «الإهانة»، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة «فرانس برس».

وأكد المحامي كمال بولات، أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات، بحسب وكالة «فرانس برس».

واستؤنفت محاكمة رئيس بلدية اسطنبول، قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يرجح أن تشهد منافسة حادة.

«تراجيديا كوميدية»

وكانت الجلسة السابقة، التي عقدت في 21 سبتمبر، في غياب إمام أوغلو الذي يصف هذه المحاكمة بأنها «تراجيديا كوميدية»، ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

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ونظريا، يمكن أن يحكم على إمام أوغلو (52 عاما) العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسجن، لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.

ودان محاميه كمال بولات المحاكمة معتبرا أنها «قضية سياسية»، ومذكرا بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، «حتى عام ويوم»، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيا من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.