عودة طائرة تابعة لطيران الإمارات إلى اليونان بعد إنذار خاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

عادت طائرة تابعة لشركة الإمارات للطيران، وتقل 228 راكبا وطاقما مكونا من 18 شخصا، مساء الخميس، أدراجها بعد إقلاعها من مطار أثينا متوجهة إلى نيويورك، «لتخضع لتدقيق» بعد معلومات عن وجود «مشبوه» على متنها تبين أنها خاطئة، حسب مصدر في الشرطة اليونانية.

وقال ناطق باسم الشرطة اليونانية، لوكالة «فرانس برس»، «بعد معلومات من السلطات الأجنبية تفيد بوجود شخص مشبوه على متن هذه الطائرة، أمرت الشرطة اليونانية بعودتها إلى مطار أثينا الدولي اليفثيريوس فينيزيلوس لتخضع لتدقيق»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن طائرة «الإمارات» في الرحلة رقم «اي كي-10»، عادت أدراجها بمواكبة مقاتلتين من طراز «إف16» تابعتين لسلاح الجو اليوناني، بعد حوالي 45 دقيقة على إقلاعها من مطار أثينا، وحطت حوالى الساعة 22,00 (19,00 ت غ) في مطار أثينا الدولي.

الولايات المتحدة وراء التحذيرات

وقال مصدر في الشرطة، إن سلطات الولايات المتحدة، هي التي حذرت الشرطة اليونانية من وجود «شخص مشبوه» على متن الطائرة.

وأوضحت الشرطة اليونانية في بيان، أنه بعد تدقيق الشرطة في جميع الركاب وكذلك في الطائرة «لم يتم التعرف على الشخص الذي تتعلق به المعلومات أو أي عنصر آخر مشبوه».

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وقال مصدر في المطار إن الطائرة ستغادر أثينا الجمعة متوجهة إلى نيويورك.

وقبيل عودة هذه الطائرة، خضعت طائرة أخرى تابعة لشركة «الإمارات» متوجهة إلى دبي، لعملية تدقيق مساء الخميس في مطار أثينا قبل إقلاعها.

ولم تحدد السلطات أي شخص مشبوه وغادرت الطائرة في النهاية أثينا بعد تأخير خمس ساعات، كما ذكر مصدر في المطار اليوناني.