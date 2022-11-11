مقتل شرطي في هجوم بسكين في بروكسل وسلطات مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط

توفّي شرطي متأثّرًا بجروحه، إثر تعرّضه مساء الخميس، في بروكسل، لهجوم بسكّين نفّذه رجل جرى القبض عليه، في وقتٍ يتولّى مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي المتخصّص في شؤون الإرهاب التحقيق بهذه الواقعة.

وقال الناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي، إريك فان دويز، لوكالة «فرانس برس»، «تسلّمنا الملفّ لأنّ هناك اشتباهًا في وجود دافع إرهابي، وهو ما سيتعيّن بالطبع تأكيده أو نفيه من خلال التحقيق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقُبض على مشتبه به أصيب بنيران شرطيّ، ونُقِل إلى المستشفى، وخلال الهجوم، استُهدف شرطيّان اثنان وأصيبا بجروح، لكنّ واحدًا منهما لم يَنْجُ.

تنديد بـ«مأساة رهيبة»

وندّد وزير الداخليّة البلجيكي أنيليس فيرليندن على تويتر بـ«مأساة رهيبة» وبـ«عنف غير مقبول».

من جهته أشاد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، بذكرى الشرطي القتيل، وبجميع من «يُخاطرون بحياتهم يوميًا لضمان سلامة مواطنينا».

- قتيل خلال عملية لمكافحة الإرهاب في بلجيكا

وحدث الهجوم في الساعة 19,15 (18,15 ت غ) في منطقة شيربيك ببروكسل، تحديدا في حي لا غار دو نور، وهاجم رجل مسلّح بسكّين دوريّة مؤلّفة من شرطيَّيْن، وأقدم على طعنهما لأسباب لم تتّضح بعد.

وعندئذٍ، طلب الشرطيّان تعزيزات، وسارع عنصر ينتمي لدوريّة أُخرى إلى استخدام سلاح الخدمة الخاصّ به من أجل «تحييد المُعتدي»، حسب وكالة «بيلجا» للأنباء.

«تهديدات للشرطة» في وقت سابق

وقال أحد السكّان المحلّيين لوسائل إعلام، إنّه سمع «خمس أو ست رصاصات» بُعيد الهجوم.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، أصيب المشتبه به بأعيرة ناريّة في الساقَين والبطن ونُقِل إلى المستشفى مع الشرطيَّيْن المصابَين، والشرطي الذي لم يَنجُ كان قد طُعن في رقبته.

واستنادًا إلى عدد من الصحف البلجيكيّة، وجّه المشتبه به «تهديدات للشرطة» في وقت سابق من اليوم نفسه، في مركز للشرطة في بلديّة أخرى في بروكسل.

اعتداءات مسلحة متواصلة

ومنذ 2016، العام الذي شهدت فيه بلجيكا اعتداءات مسلحة (32 قتيلا في 22 مارس)، وشكّل هذا البلد مسرحًا لهجمات عدّة ضدّ جنود وعناصر شرطة.

وآخِر هجوم اعتُبر «إرهابيًا» وقع في لييج (شرق) في 29 مايو 2018، عندما أطلق بنجامين هيرمان الذي كان يبلغ 31 عامًا، النار فقتل شرطيَّيْن وطالبًا، وهتف مرارًا «الله أكبر»، قبل أن يُقتَل برصاص سلطات إنفاذ القانون.

وفي 25 أغسطس 2017، هاجم رجل صومالي كان يبلغ من العمر نحو ثلاثين عامًا، جنودًا بسكّين (ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح طفيفة) بينما كان يهتف «الله أكبر» في وسط مدينة بروكسل، قبل أن يُقتل أيضًا بالرصاص.

وفي 6 أغسطس 2016، هاجم جزائري مقيم في بلجيكا شرطيّتَيْن بساطور أمام مركز الشرطة في شارلروا (جنوب) بينما كان يهتف «الله أكبر»، ما أدّى إلى إصابتهما بجروح في الوجه والرقبة، قبل إطلاق النار عليه، وأعلن تنظيم الدولة الإسلاميّة مسؤوليّته عن الهجوم في اليوم التالي.