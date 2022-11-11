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مسلحو تيغراي ينفون سيطرة الحكومة الإثيوبية على 70% من المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 09:43 صباحا
مسلحو تيغراي ينفون سيطرة الحكومة الإثيوبية على 70% من المنطقة
مقاتلون من تيغراي. (الإنترنت)
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نفت مسلحو تيغراي، الجمعة، ما أعلنه الجيش الاتحادي عن سيطرته على 70% من هذه المنطقة الإثيوبية وتدفق المساعدات، بعد تسعة أيام على توقيع اتفاق سلام لإنهاء نزاع مستمر منذ عامين.

وقال الناطق باسم سلطات تيغراي، جيتاشيو رضا، لوكالة «فرانس برس»، إن هذه التأكيدات «تأتي من العدم»، كما نفى عامل إغاثة مقره في تيغراي وصول أي مساعدات إلى هناك.

- الحكومة الإثيوبية: 70% من تيغراي تحت سيطرة الجيش الاتحادي

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي، رضوان حسين، في تغريدة على «تويتر»، إن «70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية»، موضحا أن المساعدات تتدفق على المنطقة.

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