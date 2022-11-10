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إيران تتمكن من صناعة صاروخ بالستي فرط صوتي.. ما خطورته ومن يمتلك هذا السلاح؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 06:14 مساء
إيران تتمكن من صناعة صاروخ بالستي فرط صوتي.. ما خطورته ومن يمتلك هذا السلاح؟
الصاروخ «سويوز» الروسي لحظة إطلاقه من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، 9 أغسطس 2022. (أ ف ب )
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أكدت إيران اليوم الخميس أنها صنعت صاروخا بالستيا فرط صوتي قادرا على «اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي»، في خطوة أثارت قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في توقيت تسود المراوحة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

ويحلق الصاروخ الفرط صوتي بسرعات تزيد عن ستة آلاف كيلومتر في الساعة، أي خمس مرّات سرعة الصوت، حسب وكالة «فرانس برس».

السلاح الجديد يخترق جميع منظمات الدفاع الصاروخي
وأعلن الجنرال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أن «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة».

وأضاف حاجي زاده: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ».

مخاوف دولية من الصاروخ الإيراني 
من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إن تصنيع صاروخ إيراني بالستي فرط صوتي، يفاقم المخاوف الدولية إزاء طهران.

وأوضح غروسي في مقابلة مع الوكالة الفرنسية على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ، إن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل عن بعضها البعض (..) هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني» مؤكداً «لا بد أن يكون لذلك تأثير».

في المقابل، شدد غروسي على أن هذا الإعلان يجب ألا يؤثر على المفاوضات بين القوة الكبرى وإيران حول برنامجها النووي.

لا تقدم في المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران
أما الوكالة الدولية ذاتها فأكد عدم تسجيل أي تقدم في المحادثات مع إيران بشأن مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، مع وجود خطة لإجراء زيارة إلى طهران هذا الشهر.

وجاء في تقرير للوكالة اأن «المدير العام شعر بقلق بالغ من عدم تحقيق تقدم في توضيح وحل المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات».

ماهي خطورة الصواريخ فرط صوتية
وخلافا للصواريخ البالستية التقليدية، تحلق الصواريخ الفرط صوتية على علو منخفض في الغلاف الجوي ويمكن التحكّم بها، ما يصعّب عمليّة توقّع مسارها واعتراضها.

وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال بأنواع عدة من هذه الصواريخ.

وفي مارس الماضي وفي الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا، أعلنت روسيا أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية ما شكّل سابقة على الأرجح، إذ لم تعلن موسكو في السابق استخدام هذا النوع من الأسلحة إلا للاختبارات.

مشاريع صينية مستوحاة من روسيا
من جهتها، تعمل الصين على مشاريع عدة يبدو أنها مستوحاة مباشرة من البرامج الروسية، وفقا لدراسة أجراها مركز بحوث الكونغرس الأميركي.

وجاءت الخطوة الإيرانية في توقيت تسعى فيها الدول الغربية منذ أكثر من عام لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين القوى الكبرى وطهران حول برنامجها النووي.

وأمس الأربعاء، حذرت إيران البلدان المجاورة لها بما في ذلك السعودية، من أنها سترد على أي خطوات تهدف إلى زعزعة استقرارها.

وقال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب: «من ناحية إيران، أي انعدام للاستقرار في دول المنطقة يُمكن أن يسري إلى الدول الأخرى، وأي زعزعة للاستقرار في إيران قد يسري إلى دول المنطقة»، وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

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