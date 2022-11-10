بايدن يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مجددا إلى أن «لديه النية» للترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكنه قال إنه سيؤكد ذلك مطلع العام المقبل.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «لدي النية للترشح»، لكنه شدد على أن الأمر ينطوي «قرار عائلي»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتعد هذه المسألة حساسة جدًا في معسكره الديمقراطي مع بلوغ بايدن، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنًا، عامه الـ80 في نوفمبر الجاري.

ويحتفل بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر. وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها.