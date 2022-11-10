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بايدن: الجيش الروسي يواجه مشاكل حقيقية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 12:01 صباحا
بايدن: الجيش الروسي يواجه مشاكل حقيقية في أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا في مؤتمر صحفي، الأربعاء 9 نوفمبر 2022 (لقطة من الفيديو)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الاستراتيجية الأوكرانية يُظهر أن جيشها يعاني من «مشاكل حقيقية» في الحرب.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال بايدن إن الانسحاب يُشكِّل «دليلا على مواجهة روسيا والجيش الروسي مشاكل حقيقية».

وتحدث الرئيس الأميركي عن انتخابات منتصف الولاية التي نُظّمت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها «يوم جيد للديموقراطية»، بعدما نجح معسكره في الحد من الأضرار على الرغم من أن التوقّعات كانت تفيد بتقدّم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب.

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