بايدن يشيد بانتخابات منتصف الولاية ويدعو لإنهاء النزاع السياسي في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بانتخابات منتصف الولاية التي نُظّمت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها «يوم جيد للديموقراطية»، بعدما نجح معسكره في الحد من الأضرار على الرغم من أن التوقّعات كانت تفيد بتقدّم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: «حصلت انتخابات بالأمس. أعتقد أنه كان يوما جيدا للديموقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

بايدن: الانتخابات جرت دون أي تدخلات

وتابع: «في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك»، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

وأردف أن «الانتخابات جرت دون أي تدخلات، ولم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا»، داعًا إلى «إنهاء النزاع السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى»، متابعا: «سأدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة»