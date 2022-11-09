الاتحاد الأوروبي يعتزم تبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الأسبوع المقبل تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر.

وقالت بيبروك في تغريدة: «نعمل على الحزمة المقبلة من العقوبات»، مضيفةً «نريد تبنّيها الأسبوع المقبل»، بحسب «فرانس برس».

وعلى عكس التظاهرات التي شهدتها البلاد في العام 2019، انتشرت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، عبر الطبقات الاجتماعية والجامعات والشوارع وحتى المدارس، كما لم تُظهر أي بوادر للتراجع في ظل ارتفاع عدد القتلى إلى 200، وفقًا لإحدى المنظمات الحقوقية.