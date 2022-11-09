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البيت الأبيض: بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء بعد انتخابات منتصف الولاية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 08:28 مساء
البيت الأبيض: بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء بعد انتخابات منتصف الولاية
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عبر الهاتف. (الإنترنت)
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أعلنت الإدارة الأميركية في بيان أن الرئيس جو بايدن «سيلقي خطابًا» و«سيردّ على أسئلة» الصحافة الأربعاء عند الساعة 21,00 ت غ في البيت الأبيض، بعد أن نجح في الحدّ من الأضرار بشكل أفضل من المتوقع في انتخابات منتصف الولاية.

وسيتحدث الرئيس الذي نادرًا ما يعقد مؤتمرات صحفية، بعدما نسف التوقعات بتشكيل الجمهوريين «حركة مدّ» في الكونغرس، بحسب «فرانس برس».

وبعد توقعات بأن يسجل انتكاسة، يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن حد من الأضرار في انتخابات منتصف الولاية لكن يبقى معرفة إلى أي حد سيكون ذلك كافيا لمنحه دفعة جديدة، حتى عام 2024 أو بعده.

تشديد لهجته ضد الجمهوريين
أجرى الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاما والذي لم يتوقف خلال حملته الانتخابية عن تشديد لهجته ضد الجمهوريين «المتطرفين» المؤيدين لسلفه دونالد ترامب، خلال السهرة الانتخابية الاتصالات مع الديمقراطيين الذين فازوا بمناصب معينة، سواء كحكام او أعضاء في مجلس النواب أو الشيوخ.

وكتب في تغريدة مع صورة له وهو يتحدث على الهاتف «بمن فيهم أشخاص التقيتهم هذا العام»، كما وكأنه ينسب لنفسه بعض الفضل في هذه الانتصارات.

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وقالت الناطقة السابقة باسم جو بايدن، جين ساكي التي أصبحت معلقة على شبكة «ام اس ان بي سي» بعدما اتصلت بزملائها السابقين إن فرقه في كل الأحوال كانت «مذهولة ومسرورة».

مرحلة حساسة
إذا تأكدت الاتجاهات الأخيرة - أي أن الديمقراطيين لن يعطوا الجمهوريين سوى غالبية ضيقة في مجلس النواب - فيما يستمر الترقب بالنسبة لمجلس الشيوخ، فأن جو بايدن يكون قد كذَّب توقعات استطلاعات الرأي التي اعتبرت أنه سيكون خاسرا مع حزبه.

كما يمكنه رغم التضخم المتسارع، وتراجع شعبيته والهجمات العنيفة من دونالد ترامب أن يكون في وضع أفضل من الرئيسين الديمقراطيين السابقين باراك اوباما وبيل كلينتون اللذين شهدا على نتائج متراجعة خلال انتخابات منتصف الولاية. لكن جو بايدن يقترب رغم ذلك من مرحلة حساسة.

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