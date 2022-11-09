القضاء الفرنسي يوجه الاتهام لشركة بناء بسبب ظروف العمل المرتبطة بمونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

وجه القضاء الفرنسي الاتهام لشركة تابعة لمجموعة «بي تي بي فانسي» (BTP Vinci) للبناء، الأربعاء، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في ورش مرتبطة بالمونديال في قطر، وفق ما أفاد محامي المجموعة وكالة «فرانس برس».

وأوضح المحامي جان بيار فيرسيني-كامبينشي، أنه وُجه لشركة «فانسي كونستروكسيون غران بروجيه» (Vinci Constructions Grands Projets) التابعة للمجموعة، تهمة فرض «ظروف عمل أو سكن تتنافى مع الكرامة الإنسانية»، وذلك بعد شكاوى قدمتها منظمات غير حكومية وعمال سابقون هنود ونيباليون.

وفُتح التحقيق في نوفمبر 2019، بعد شكاوى قدمتها جمعية «شيربا» ولجنة مكافحة العبودية الحديثة CCEM، إضافة إلى سبعة عمال بناء سابقين هنود ونيباليين.

ويتهم أصحاب الشكاوى مجموعة «فانسي» وشركة «فانسي كونستروكسيون غران بروجيه» التابعة لها وفرعها القطري «الديار القطرية فانسي كونستراكشن» (كيو دي في سي) وممثليهم، خصوصًا بممارسة «العبودية والاتجار بالبشر و(بفرض) عمل يتنافى مع الكرامة الإنسانية وبتعريض (العمال) للخطر عمدًا و(التسبب) بإصابات بشكل غير متعمد والتستر»، بحسب ما جاء في الشكوى التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».