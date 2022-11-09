الأمين العام للناتو: أوكرانيا تحظى بدعم أميركي «قوي من الحزبين»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتوK ينس ستولتنبرغ أن أوكرانيا تحظى بـ«دعم قوي» من جانب الولايات المتحدة مهما كان الحزب الفائز في انتخابات منتصف الولاية التي أظهرت نتائجها الأولية أن الجمهوريين في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب.

وقال ستولتنبرغ للصحافة بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، «من الواضح جدًا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم دعم لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتغيّر»، وفق «فرانس برس».

قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن «واثقة» من أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيكون «ثابتا ولن يتزعزع» بصرف النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم أوكرانيا اقتصاديا

وأضافت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية، للصحفيين: «لدينا أصوات معينة في الكونغرس تقدم وجهات نظر أخرى، لكن الكونغرس يمثل العديد والعديد من الآراء المختلفة وأعتقد أننا رأينا الغالبية العظمى من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين، كانوا واضحين بشأن دعمنا الدائم». وأضافت المسؤولة أنها تعتقد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم أوكرانيا اقتصاديا.

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يذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت لشبكة «سي إن إن» خلال رحلة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا «لن يتزعزع وسيستمر حتى تفوز في الحرب».

وأضافت: «لقد توحدنا منذ اليوم الأول، ولم نشهد أي تصدعات في هذه الوحدة، أوروبا موحدة، حلف (الناتو) موحد لقد حصلنا على دعم من الحزبين في الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا».