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روسيا تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 05:53 مساء
روسيا تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية
دبابة تابعة للقوات الروسية والقوات الموالية لها في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تتضمن عاصمة المنطقة والتي تحمل الاسم نفسه وتتعرّض لهجوم مضاد أوكراني.

وقال شويغو على التلفزيون «نفذوا انسحاب الجنود»، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقر بأنه ليس قرارًا «سهلًا»،  وأكد الجنرال أن «مناورات (انسحاب) الجنود ستبدأ قريبًا»، وفق «فرانس برس».

انتكاسة جديدة للكرملين
ويشكل هذا الانسحاب انتكاسة جديدة للكرملين، إذ إن خيرسون كانت أول الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد اجتياحها المدينة في الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وهي العاصمة الاقليمية الوحيدة التي تمكنت موسكو من السيطرة عليها. وبحسب الجنرال سوروفيكين، فإن روسيا تعيد تنظيم صفوفها على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو في جنوب مدينة خيرسون.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ منطقة خيرسون وثلاث مناطق أوكرانية أخرى. وتُعتبر منطقة خيرسون استراتيجية إذ إنها تقع على حدود شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو عام 2014.

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