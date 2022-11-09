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هتف «هذا البلد بناه دم العبيد».. رجل يرشق الملك تشارلز الثالث بالبيض في شمال إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 04:45 مساء
هتف «هذا البلد بناه دم العبيد».. رجل يرشق الملك تشارلز الثالث بالبيض في شمال إنجلترا
الملك تشارلز الثالث بعد رشقه بالبيض في مدينة يورك شمال إنجلترا. (أ ف ب)
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أوقفت الشرطة البريطانية، الأربعاء، رجلًا رشق البيض في اتجاه الملك تشارلز الثالث خلال زيارته إلى شمال إنجلترا، من دون أن يصيبه.

وأظهرت صور عرضتها قنوات التلفزيون البريطانية الملك وزوجته كاميلا يصافحان الموجودين في أحد شوارع يورك، وسط ترحيب من البريطانيين الذين أتوا لملاقاتهما، فيما انطلقت ثلاث بيضات في اتجاههما وتكسرت على بعد بضعة سنتيمترات منهما. وقال الرجل الذي نفذ العملية قبيل توقيفه على يد الشرطة «هذا البلد بناه دم العبيد»، بحسب «فرانس برس».

 «حمى الله الملك»
لكنّ أشخاصًا كانوا في الموقع هتفوا بوجه المهاجم وقالوا له «عار عليك»، فيما هتف آخرون «حمى الله الملك». ويجري تشارلز (73 عاما) وكاميلا (75 عاما) زيارة إلى شمال إنكلترا، حيث يزيحان الأربعاء الستار عن تمثال جديد للملكة إليزابيث الثانية، هو الأول لها منذ وفاتها في سبتمبر الفائت.

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ويحظى تشارلز الثالث الذي سيُتوج رسميًا في مايو المقبل بعد ثمانية أشهر على اعتلائه العرش، بشعبية أدنى بكثير من والدته الراحلة التي كانت محبوبة البريطانيين طيلة عقود حكمها السبعة.

لكنّه سجل بعد وفاة إليزابيث الثانية، ازديادًا في الشعبية رغم أنها لا تزال أدنى من تلك التي يتمتع بها نجله وليام وزوجة الأخير كايت.

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