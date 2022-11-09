ماكرون: استراتيجية فرنسا في أفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكدًا إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة لـ«المتطرفين» في أفريقيا.

وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة «سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معًا، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا». وأضاف «ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر»، بحسب «فرانس برس».

انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيعلن الأربعاء رسميًا انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي و«تكييف كبير لقواعدنا في أفريقيا»، وذلك خلال خطاب سيلقيه أثناء زيارته لمدينة تولون الفرنسية.

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يُذكر أن في 15 أغسطس الماضي، أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، انسحاب آخر العسكريين الفرنسيين في «قوة برخان» من ​مالي.

جدير بالذكر أن ​فرنسا​ أعلنت في فبراير الماضي انسحابها العسكري من مالي، وإنهاء عملياتها العسكرية ضد ​الجماعات المسلحة​، حيث تشهد مناطق شمال مالي موجات من أعمال ​العنف​ والهجمات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 2012، إذ قادت أعمال العنف إلى سيطرة جماعات مسلحة على بعض المناطق.