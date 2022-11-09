سول: كوريا الشمالية تطلق «صاروخا بالستيا غير محدد»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب عملية إطلاق صواريخ قياسية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش في سول إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي» المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق وكالة «فرانس برس».

واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوس، الخميس الماضي، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات «غير قانوني ومزعزع للاستقرار». وانتقد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب في مقر البنتاغون عزم بيونغ يانغ إطلاق صواريخ أخرى.

كوريا الشمالية تتوعد برد عسكري «ساحق»

وتوعدت بيونغ يانغ الإثنين الماضي بالرد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بإجراءات عسكرية «حازمة وساحقة»، وذلك بعد سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية التي أجرتها في الأيام الأخيرة.

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وجاء هذا التحذير الجديد ردا على تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هي الأكبر على الإطلاق لقواتهما الجوية وأطلقتا عليها تسمية «عاصفة اليقظة»، وفق «يورو نيوز».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الإثنين، عن هيئة الأركان العامة لـ«الجيش الشعبي الكوري»، قولها في بيان إنها سترد على «كل تدريبات العدو الحربية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بإجراءات عسكرية مستدامة وحازمة وساحقة وعملية»، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.