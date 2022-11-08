مواجهة مرتقبة بين ليبيا ومصر في تصفيات ناشئي شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الوطني الليبي للناشئين في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم (بتوقيت طرابلس) نظيره المصري على أرض ملعب استاد 5 يوليو في الجزائر، في تصفيات بطولة شمال أفريقيا لكرة للناشئين تحت 17 عاما.

وتقرر أن يرتدي منتخب ليبيا الطاقم الأخضر في مباراة منتخب مصر، بينما يرتدي منتخب مصر اليوم الطاقم الأبيض بالكامل. كما يلتقي منتخبا المغرب وتونس في تصفيات هائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاماً التي تستضيفها الجزائر في شهر أبريل 2023.

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وتقام تصفيات بطولة أفريقيا تحت 17 عاماً ويتأهل من مجموعة ليبيا منتخب واحد للمشاركة في النهائيات.

وفيما يلي جدول مباريات تصفيات شمال افريقيا:

8 نوفمبر: المغرب تلتقي تونس، وليبيا تلتقي مصر.

11 نوفمبر: مصر تلتقي تونس، وليبيا تلتقي المغرب.

14 نوفمبر: ليبيا تلتقي تونس، ومصر تلتقي المغرب.

المنتخب الوطني المصري للناشئين. (أرشيفية)