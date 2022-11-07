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كوريا الشمالية تنفي تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 11:55 مساء
كوريا الشمالية تنفي تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الإشراف على عملية إطلاق أحد الصواريخ البالستية (أرشيفية: الإنترنت)
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رفضت كوريا الشمالية اتّهام الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا قذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ووصفته بأنه «لا أساس له»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأوردت الوكالة الكورية الشمالية نقلاً عن بيان لنائب مدير الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية «نوضح مجددا أننا لم نجرِ إطلاقا أي (تعاملات بالأسلحة) مع روسيا وأننا لا نعتزم القيام بذلك في المستقبل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأحد، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها «الشرسة» المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

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