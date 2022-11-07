هل تغير واشنطن موقفها من أوكرانيا في حال فاز الحزب الجمهوري؟

القاهرة - بوابة الوسط

أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الدعم الأميركي للجهود التي تبذلها أوكرانيا في الحرب الدائرة على أرضها سيكون «ثابتًا» حتى وإن فاز الجمهوريون الذي أعربوا عن هواجس حيال حجم الإنفاق، في الانتخابات النصفية.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار: «نحن واثقون من أن دعم الولايات المتحدة سيكون راسخًا وثابتًا»، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن «ملتزم العمل بطريقة تلقى تأييد الحزبين، كما كان يفعل، لدعم أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

انتخابات منتصف الولاية الحاسمة

وصوّت 40 مليون أميركي في انتخابات منتصف الولاية الحاسمة هذا الأسبوع، وفق ما أوردت «إن بي سي نيوز» الأحد، وكان الجانبان يتوقعان الفوز، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة وضعت الديمقراطيين في موقف دفاعي، فيما لخّص السيناتور ريك سكوت، رئيس اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري، المزاج السائد في حزبه بتوقّع «ليلة عظيمة» في مجلسي النواب والشيوخ.

ويقوم بايدن، وسلفه دونالد ترامب، بدورين رئيسيين لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الثلاثاء، التي يقول الرئيس الأميركي إنها تمثل لحظة «حاسمة» للديمقراطية الأميركية، وفق وكالة «يورو نيوز».

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استفتاء على رئيس البلاد

وعادة ما تُعتبر انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة استفتاء على رئيس البلاد الذي يميل حزبه إلى خسارة مقاعد في الكونغرس، خصوصًا إذا كانت نسبة تأييده، كما هي الحال مع بايدن، أقل من 50%.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين متقدمون في السباق على مجلس النواب، وأنهم يكتسبون زخمًا في المواجهات الرئيسية على مقاعد مجلس الشيوخ، فيما يسعى الناخبون إلى التخلص من الإحباط بسبب التضخم الأكثر ارتفاعًا منذ أربعة عقود، والهجرة غير الشرعية المتزايدة.