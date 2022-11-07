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شولتس يرفض «أي انعاش لموارد الطاقة الأحفورية» على مستوى العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 10:33 مساء
شولتس يرفض «أي انعاش لموارد الطاقة الأحفورية» على مستوى العالم
المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث في هانوفر بألمانيا. (رويترز)
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رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين رفضا قاطعا خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ «أي انعاش لموارد الطاقة الأحفورية» على مستوى العالم.

وأكد شولتس الذي تشكل بلاده أحد المسببين الرئيسيين في أوروبا لانبعاثات غازات الدفيئة «يجب عدم حصول انعاش عالمي لمصادر الطاقة الأحفورية. وأوكد لن يحصل ذلك في ألمانيا أيضا»، بحسب «فرانس برس».

خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم
وبعد توافد العشرات من قادة العالم إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» الذي يعقد في شرم الشيخ بمصر، أجمع معظم المتحدثين على خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم أجمع، مشددين على ضرورة التحرك واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة الكوكب.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتح القمة، مشدداً على أهمية التحرك لمعالجة أزمة المناخ المصيرية التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه العالم على الإطلاق، معرباً عن أمله ببذل الجهود من أجل تنفيذ خطوات حسية في هذا المجال. وأكد أن المعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها.

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كما أضاف في كلمته الافتتاحية أن الشعوب حول العالم تنتظر من المجتمعين التنفيذ السريع والفعال والعادل لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري، للحد من الكوارث المناخية التي تضرب مختلف المناطق مسببة ضحايا وخسائر ضخمة. واعتبر أن نتائج هذا المؤتمر تسهم في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل.

صراعات عالمية
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس على أن الفوضى المناخية هي السبب الرئيس في الصراعات العالمية. ونبه إلى أن الإنسانية تخوض معركة بقاء في مواجهة التغير المناخي.

كما دعا إلى اتفاق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة من أجل البيئة ولصالح البشرية، لاسيما الصين والولايات المتحدة. إلى ذلك، أكد أهمية التخلي عن الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتجنب أضراره الخطيرة، وحث المؤسسات الدولية على تغيير نهجها الاقتصادي وتوفير موارد مالية للحياد الكربوني.

بدوره، لفت رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، إلى أن مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء. كما أكد أن بلاده مستمرة في نهج التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تلك الأزمة. ويقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات اليوم وغداً الثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين بشرم الشيخ.

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