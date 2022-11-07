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منظمة الصحة: 15 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة مباشرة بموجات الحر في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 07:51 مساء
منظمة الصحة: 15 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة مباشرة بموجات الحر في 2022
خريطة توضح بدرجات الحرارة في المدن البريطانية (أرشيفية: الانترنت)
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أودت موجات الحر بـ15 ألف شخص على الأقل في أوروبا عام 2022، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، مشيرة إلى أن إسبانيا وألمانيا كانتا لأكثر تأثّرا.

وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغه في بيان «بناء على بيانات البلدان المقدّمة حتى الآن، يقدّر بأن 15 ألف شخص على الأقل توفوا تحديدا بسبب الحر عام 2022»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «سجّلت السلطات الصحية خلال أشهر الصيف الثلاثة نحو 4000 وفاة في إسبانيا وأكثر من ألف في البرتغال وأكثر من 3200 في المملكة المتحدة وحوالى 4500 وفاة في ألمانيا». وتابع: «يتوقع بأن ترتفع هذه التقديرات مع إعلان المزيد من الدول عن تسجيل وفيات إضافية نتيجة الحر».
 
الشهور الثلاثة الأكثر حرّا في أوروبا
وكانت الشهور الثلاثة من يونيو حتى أغسطس الأكثر حرّا في أوروبا منذ بدأ تسجيل البيانات وتسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي بأسوأ جفاف شهدته القارة منذ العصور الوسطى.

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وأثّرت موجات الحر على المحاصيل في أوروبا بينما ازدادت حدة حرائق الغابات إلى درجات قياسية نتيجة الجفاف. كما تفاقم الضغط على شبكات الطاقة في القارة.  وذكرت الحكومة الإسبانية الاثنين بأن تشرين الأول (أكتوبر) كان الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1961.

وبلغ معدل درجات الحرارة خلال الشهر 18 درجة مئوية، أي أعلى بـ3,6 درجات مئوية عن معدل الحرارة المسجّلة في  بين العامين 1981 و2020، بحسب ما ذكرت وزارة التحوّل البيئي.

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