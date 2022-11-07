غوتيريس يدعو إلى «مراجعة» النظام المالي لمساعدة باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين إلى «مراجعة» عمل النظام المالي العالمي لتوفير مساعدة أفضل لبعض الدول التي تواجه كوارث طبيعية مثل باكستان التي ضربتها فيضانات غير مسبوقة.

وأوضح أمام صحفيين في اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» في شرم الشيخ «من المهم مراجعة الطريقة التي يعمل فيها النظام المالي الدولي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «أدعو المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين التي تجتمع في بالي قريبا إلى توفير الشروط لاستحداث آلية لتخفيف ديون دول متوسطة الدخل تضربها كوارث طبيعية بحجم تلك التي سجلت في باكستان».

الفيضانات تغمر ثلث أراضي باكستان

وتفيد الأمم المتحدة أن الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان وطالت نحو 33 مليون شخص تسببت بأضرار وخسائر تزيد عن أكثر من 30 مليار دولار .

ورأى غوتيريس أن هذا البلد «يقع أيضا ضحية وضعه كدولة متوسطة الدخل وهو أمر لا يخولها الاستفادة من تخفيف الديون» إذ أن بعض التسهيلات محصورة بدول أفقر من ذلك.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «آلية تبديل الدين باستثمارات في إعادة التأهيل». وطلب أيضا أن تتمكن باكستان من الوصول إلى قروض بنسبة فائدة مخفضة أو معدومة من جانب المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.