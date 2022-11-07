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إيلون ماسك يدعو الأميركيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 06:32 مساء
إيلون ماسك يدعو الأميركيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء
المالك الجديد لـ«تويتر» الملياردير إيلون ماسك. (الإنترنت)
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دعا المالك الجديد لـ«تويتر» الملياردير إيلون ماسك الإثنين الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين، عشية الانتخابات النصفية التي ترتدي أهمية بالغة.

وقال ماسك الذي يحظى بـ114 مليون متابع على تويتر في تغريدة «يحد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف ماسك الذي تعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن مؤخراً أن «المتشددين من الديمقراطيين أو الجمهوريين لا يصوتون قط للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز».

جو بايدن ودونالد ترامب مشهد اليوم الأخير
تصدّر جو بايدن ودونالد ترامب مشهد اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الإثنين، عشية انتخابات التجديد النصفي التي ستحدّد إطار بقية ولاية الرئيس الأميركي، كما يمكن أن تمهّد الطريق لعودة سلفه إلى البيت الأبيض.

ويواجه الديموقراطيون صراعاً محموماً للحفاظ على الكونغرس، بعد سباق وصفه الرئيس بأنه لحظة "حاسمة" للديموقراطية الأميركية، وفي الوقت الذي هيمنت فيه قضايا مثل التضخّم إلى حدّ كبير على الحملة.

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من جهتهم، يبدو الجمهوريون في وضع مريح يسمح لهم بانتزاع غالبية في مجلس النواب الثلاثاء، بينما يخشى العديد من الديموقراطيين خسارة مجلس الشيوخ، في هزيمة ستسمح لأعداء بايدن بتولّي المهمّة التشريعية بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين له في البيت الأبيض.

معظم الأميركيين قلقون بشأن الاقتصاد
وتظهر استطلاعات الرأي أنّ معظم الأميركيين قلقون بشأن الاقتصاد ويشعرون بأنّ البلاد تسير على الطريق الخطأ، ما أدّى إلى تقوية موقع المرشّحين الجمهوريين في مناطق كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة إليهم.

وفيما تتاح جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 للمنافسة، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد وعدد من المناصب الحكومية، يضع الديموقراطيون آمالاً بشأن الآفاق التي قد يحقّقونها في هذا السباق.

وقال السناتور عن نيوجرسي كوري بوكر لشبكة "آي بي سي" الأحد، "الحزب الموجود في البيت الأبيض عادة ما يخسر في الانتخابات النصفية ولكن الحقيقة هي أننا ما زلنا نحافظ على مسار قوي، ليس فقط للحفاظ على مجلس الشيوخ ولكن للحصول على مقاعد إضافية".

في هذه الأثناء، مُنح المرشّحون الديموقراطيون دفعاً قوياً خلال الحملة الانتخابية من قبل السياسيين الأكثر شعبية في الحزب، بمن فيهم الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

حملة انتخابية في إطار سباق مجلس الشيوخ
كما استفاد الجمهوريون من دعم وتشجيع قائمة أضيق من السياسيين، في ظل تسليط الضوء خلال الحملة الانتخابية في الأسابيع الأخيرة على ترامب الذي كان يغازل فكرة ترشّح محتمل للرئاسية في العام 2024.

وسيتنافس بايدن وترامب عشية الانتخابات، حيث يشارك الرئيس في تجمّع حاشد بالقرب من العاصمة في ولاية ماريلاند، بينما يخوض ترامب حملة انتخابية في إطار سباق مجلس الشيوخ المضطرب في أوهايو.

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