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إيران توقف 26 «إرهابيا تكفيريا» أجنبيا لصلتهم باعتداء مرقد شيراز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 05:37 مساء
إيران توقف 26 «إرهابيا تكفيريا» أجنبيا لصلتهم باعتداء مرقد شيراز
مشيعون يشاركون في جنازة ضحايا هجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز في جنوب إيران، 29 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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 أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية الإثنين توقيف 26 «إرهابيا تكفيريا» من الأجانب لصلتهم باعتداء دامٍ على مرقد ديني في مدينة شيراز تبناه تنظيم «داعش».

وقتل 13 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر حين أطلق مسلّح النار في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ «شاه جراغ») في شيراز، مركز محافظة فارس، وهو أبرز المراقد الدينية الشيعية في جنوب إيران، بحسب «فرانس برس».

تحديد هوية واعتقال مسبّبي الحادث
وأعلنت الوزارة في بيان أن «عمليات الرصد التي تم تنفيذها حتى الآن أدت إلى تحديد هوية واعتقال مسبّبي الحادث»، مضيفة «تم حتى الآن اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا» كانوا يعتزمون «تنفيذ عمليات مماثلة» للهجوم الذي كان الأكثر دموية في إيران منذ 2019. وتستخدم عبارة «تكفيريين» عادة للإشارة الى مسلحين ينتمون الى تنظيمات دينية متطرفة.

وأضافت الوزارة أن الموقوفين غير إيرانيين ويحملون «جنسيات أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان»، وأن توقيفهم تم في محافظات عدة مثل فارس وطهران وألبرز وكرمان وخراسان الرضوية، إضافة الى «الحدود الشرقية» للبلاد.

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وسبق لوزارة الأمن أن أعلنت في 31 أكتوبر توقيف سبعة أشخاص لصلتهم بالهجوم، بينهم «العنصر الثاني المنفّذ» الذي ساعد مطلق النار، علما بأن الأخير أوقف بعيد الاعتداء وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

«معاقبة» المسؤولين عن الهجوم
وأوضحت الإثنين أن المنفّذ «اسمه سبحان كمروني ويعرف بأبو عائشة، وكان من رعايا طاجيكستان»، ومن ساعده بدون أن يدخل المرقد برفقته هو أفغاني يدعى محمد رامز رشيدي ويعرف بأبو بصير».

وأشارت الى أن «العنصر الرئيسي لتوجيه وتنسيق العمليات في داخل البلاد (هو) من رعايا أذربيجان»، ودخل الجمهورية الإسلامية عبر مطار الإمام الخميني في طهران آتيا من باكو. وأضافت أنه «بعد وصوله إلى طهران، أبلغ العنصر التنسيقي في أذربيجان بوصوله وقام على الفور بالاتصال بشبكة من الرعايا الأجانب لتنظيم داعش». وتعهد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي بـ«معاقبة» المسؤولين عن الهجوم.

واعتبر رئيسي في تصريحات بعد اعتداء شيراز، أن أعمال «الشغب» تمهّد الطريق أمام «الأعمال الإرهابية»، موضحا «نيّة العدو هي إعاقة تقدم البلاد ومن ثم أعمال الشغب هذه تمهّد الطريق أمام أعمال إرهابية» مثل هجوم شيراز.

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