مؤسسة غيتس تتبرع بـ1.4 مليار دولار لمساعدة صغار المزارعين في مواجهة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط

تبرعت مؤسسة بيل وميلندا غيتس، الإثنين، بمبلغ 1.4 مليار دولار لمساعدة صغار المزارعين في أفريقيا وآسيا على مواجهة التغير المناخي.

وقالت المؤسسة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب-27) في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، إن هذا المبلغ سيوزع على أربع سنوات لتشجيع الابتكارات التي تسمح لهؤلاء المزارعين بمقاومة أفضل لموجات الجفاف والحر والفيضانات العارمة التي يفاقمها التغير المناخي، وفق وكالة «فرانس برس».

- غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال كلمة بالمؤتمر إن على البشرية «التعاون أو الهلاك»، إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مخيّرا العالم بين «التضامن» أو «الانتحار الجماعي».

وأكد غوتيريس، «نحن نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة»، وأسف «لأننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا».