Atwasat

مؤسسة غيتس تتبرع بـ1.4 مليار دولار لمساعدة صغار المزارعين في مواجهة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 03:54 مساء
مؤسسة غيتس تتبرع بـ1.4 مليار دولار لمساعدة صغار المزارعين في مواجهة التغير المناخي
الملياردير الأميركي، بيل غيتس. (الإنترنت)
alwasat radio

تبرعت مؤسسة بيل وميلندا غيتس، الإثنين، بمبلغ 1.4 مليار دولار لمساعدة صغار المزارعين في أفريقيا وآسيا على مواجهة التغير المناخي.

وقالت المؤسسة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب-27) في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، إن هذا المبلغ سيوزع على أربع سنوات لتشجيع الابتكارات التي تسمح لهؤلاء المزارعين بمقاومة أفضل لموجات الجفاف والحر والفيضانات العارمة التي يفاقمها التغير المناخي، وفق وكالة «فرانس برس».

- غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال كلمة بالمؤتمر إن على البشرية «التعاون أو الهلاك»، إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مخيّرا العالم بين «التضامن» أو «الانتحار الجماعي».

وأكد غوتيريس، «نحن نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة»، وأسف «لأننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد» في الصين لأعلى مستوى منذ 6 أشهر
ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد» في الصين لأعلى مستوى منذ 6 أشهر
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو ...
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف حدودي قبل محادثات في واشنطن
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف حدودي قبل محادثات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
المزيد
وزير بريطاني يتوجه لتايوان في أول زيارة منذ 2018
وزير بريطاني يتوجه لتايوان في أول زيارة منذ 2018...
روسيا تنفي «تقارير روسية» عن خسائر بالمئات تكبدها اللواء 155 في أوكرانيا
روسيا تنفي «تقارير روسية» عن خسائر بالمئات تكبدها اللواء 155......
مؤسسة غيتس تتبرع بـ1.4 مليار دولار لمساعدة صغار المزارعين في مواجهة التغير المناخي
مؤسسة غيتس تتبرع بـ1.4 مليار دولار لمساعدة صغار المزارعين في......
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف حدودي قبل محادثات في واشنطن
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف حدودي قبل ......
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط